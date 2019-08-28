В Москве начали создавать систему аэротакси

Компаниями "ВР-Технологии" (входит в холдинг "Вертолеты России") и "Яндекс​​​.Такси" подписано соглашение о создании городской системы аэромобильности, передает РИА Новости.

Соглашением предусматривается совместная разработка целой экосистемы, включающая в себя беспилотники и пилотируемые аппараты, систему управления воздушным движением и прочее.

По словам гендиректора "ВР-Технологий" Александра Охонько, тестовые полеты в пригород и в зону МКАД начнутся в следующем году, если они будут безопасны и рентабельны, то последуют и полеты из городской черты в зону аэропортов.