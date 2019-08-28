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28 августа 201916:17

Гиперзвуковой BrahMos появится через 7-8 лет

EPA

Новая модификация российско-индийской ракеты BrahMos, способная разгоняться до гиперзвуковой скорости, может появиться уже через 7-8 лет. Об этом на авиасалоне МАКС-2019 заявил руководитель совместного предприятия BrahMos Aerospace Кумар Мишра.

Он пояснил, что сейчас индийские ученые вместе с коллегами из Московского авиационного института и НПО машиностроения ищут способы защитить начинку ракеты от нагревания при движении на гиперзвуке. Он выразил надежду, что эту проблему удастся решить, пишет агентство ТАСС.

Между тем, обычный BrahMos продолжает совершенствоваться. Мишра рассказал, что недавно прошли испытания ракеты с дальностью полета до 400 километров. Теперь конструкторы хотят довести радиус ее действия до 800 километров. Техническая возможность для этого есть, добавил глава совместного предприятия.

Мишра отметил, что ряд стран проявил интерес к российско-индийской ракете. Компания BrahMos направила запросы в министерства обороны Индии и России, чтобы они разрешили продать это вооружение другим государствам.


На данный момент BrahMos – это универсальная ракета, которой вооружают надводные корабли и субмарины, многоцелевые истребители, а также ее ставят на сухопутные пусковые установки. Дальность полета боеприпаса составляет 290 километров, скорость достигает 2,8 Махов.

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