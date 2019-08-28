Носорог три раза перевернул автомобиль со смотрителем зоопарка. Видео

В немецком зоопарке "Серенгети", посетители которого передвигаются на машинах, наблюдая за животными, носорог по имени Кусини напал на автомобиль со смотрителем, несколько раз его перевернул и изрядно помял.

Работник Фабрицио Сепе, сидящий внутри машины, отделался испугом и несколькими синяками. Позже он рассказал информационному агентству dpa, что носорог содержится в парке уже полтора года и считается новичком — он еще приспосабливается к новым условиям, и животное пока почти не выпускают к посетителям.

Фабрицио до сих пор не находит объяснения вспышке гнева носорога и не знает, что могло ее вызвать.