По Белграду на БТР: футболисты "Црвены Звезды" отметили выход в Лигу чемпионов

Футболисты и болельщики сербской "Црвены Звезды" решили отпраздновать выход клуба в групповой этап Лиги чемпионов оригинальным способом. Они воспользовались БТР, который был пригнан к стадиону белградской команды, и прокатились по городу.

Во время поездки фанаты и игроки выкрикивали различные кричалки и призывали прохожих присоединиться к празднованию. Как сообщает Чемпионат.com, оказавшаяся рядом полиция не стала останавливать БТР, посчитав, что он не представляет опасности для окружающих.

Напомним, что "Црвена Звезда" дома сыграла вничью с "Янг Бойз" со счетом 1:1 и по сумме двух встреч прошла в групповой этап Лиги чемпионов.