Тема:

Brexit 9 минут назад

Новости В мире

Все видео этой рубрики
28 августа 201917:03

Помешать Джонсону: лидер оппозиции просит Елизавету II о срочной встрече

EPA

Лидер оппозиционной Лейбористской партии Великобритании Джереми Корбин написал королеве Елизавете II послание с просьбой о срочной встрече, чтобы помешать инициативе премьер-министра Бориса Джонсона более чем на месяц приостановить работу парламента.

Как передает "Интерфакс", об этом мировую общественность проинформировало британское издание The Independent.

Сообщается, что Корбин уведомляет королеву о том, что намерен провести в парламенте законопроект, направленный против деятельности Джонсона, а затем организует вотум недоверия премьеру.

Данное послание Корбин направил по итогам встречи парламентариев, настроенных против жесткого варианта Brexit — лейбористов, Шотландской национальной партии и Партии либеральных демократов.

28 августа Джонсон попросил разрешение у Елизаветы II устроить перерыв в работе британского парламента — как в Палате общин, так и в Палате лордов. Данная пауза должна продлиться со второй недели сентября до 14 октября, когда королева выступит в парламенте с речью о новых приоритетах кабинета министров.

Ранее по теме

Сейчас

16:48

Девочка, пострадавшая в турецком отеле, умерла в больнице

14:40

Во Владивостоке введен режим ЧС

13:15

В Кремле приветствуют решение об освобождении Вышинского из-под стражи

12:42

Жесткий Brexit: британский парламент прекратит работу до 14 октября

11:55

Киевский суд освободил Вышинского из-под стражи

11:14

Forbes назвал самые богатые семьи России

10:50

На выходные в Москву вернется настоящий июль

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

День за год: единственным освещением в камере Вышинского была елочная гирлянда

День за год: единственным освещением в камере Вышинского была елочная гирлянда

2 часа назад
Девочка, пострадавшая в турецком отеле, умерла в больнице

Девочка, пострадавшая в турецком отеле, умерла в больнице

12 минут назад
Во Владивостоке введен режим ЧС

Во Владивостоке введен режим ЧС

2 часа назад
Жесткий Brexit: британский парламент прекратит работу до 14 октября

Жесткий Brexit: британский парламент прекратит работу до 14 октября

4 часа назад
Тело последнего рабочего вытащили из-под завалов в Новосибирске

Тело последнего рабочего вытащили из-под завалов в Новосибирске

4 часа назад
Украинцы ломятся в Крым

Украинцы ломятся в Крым

6 часов назад
В Перу нашли тела более 200 детей, которых принесли в жертву

В Перу нашли тела более 200 детей, которых принесли в жертву

1 час назад
Виторган родил правнукам двоюродную бабушку

Виторган родил правнукам двоюродную бабушку

4 часа назад
Мороженое Путину продала та же продавщица, что и 2 года назад

Мороженое Путину продала та же продавщица, что и 2 года назад

3 часа назад
Мария Миронова ждет второго ребенка

Мария Миронова ждет второго ребенка

1 час назад
Forbes назвал самые богатые семьи России

Forbes назвал самые богатые семьи России

5 часов назад
Русский пример: бразильцы атакуют инстаграм Макрона

Русский пример: бразильцы атакуют инстаграм Макрона

5 часов назад
Москвич зверски убил любовницу и попытался отрезать себе половые органы

Москвич зверски убил любовницу и попытался отрезать себе половые органы

1 час назад
Нужна помощь: Максима Дутова спасут лекарства и перевязочные материалы

Нужна помощь: Максима Дутова спасут лекарства и перевязочные материалы

26.08.2019 09:05
В офисном приложении со 100 млн загрузок нашли "закладку"

В офисном приложении со 100 млн загрузок нашли "закладку"

29 минут назад
Гиперзвуковой BrahMos появится через 7-8 лет

Гиперзвуковой BrahMos появится через 7-8 лет

55 минут назад
Очевидцы сняли на видео объятый пламенем пассажирский паром

Очевидцы сняли на видео объятый пламенем пассажирский паром

1 час назад
Без рецептов кому угодно: в Москве прошел рейд по "наркоманским" аптекам

Без рецептов кому угодно: в Москве прошел рейд по "наркоманским" аптекам

1 час назад
ВИЧ-инфицированная женщина сдала донорскую кровь: возбуждено уголовное дело

ВИЧ-инфицированная женщина сдала донорскую кровь: возбуждено уголовное дело

1 час назад
Греческая православная церковь склоняется к непризнанию "новой церкви" Украины

Греческая православная церковь склоняется к непризнанию "новой церкви" Украины

1 час назад
В польской игре показали проникновение на Чернобыльскую АЭС

В польской игре показали проникновение на Чернобыльскую АЭС

1 час назад
Красное вино улучшает здоровье кишечника и снижает риск ожирения

Красное вино улучшает здоровье кишечника и снижает риск ожирения

2 часа назад
Погоня, стрельба и столкновение: красноярские полицейские задержали лихача. Видео

Погоня, стрельба и столкновение: красноярские полицейские задержали лихача. Видео

2 часа назад
Без машиниста: в Москве представили беспилотную "Ласточку"

Без машиниста: в Москве представили беспилотную "Ласточку"

2 часа назад
Найдена планета с удивительной орбитой

Найдена планета с удивительной орбитой

3 часа назад
Адвокат полицейских: спортсменку не насиловали, она пила в баре до утра

Адвокат полицейских: спортсменку не насиловали, она пила в баре до утра

3 часа назад
Голый подозреваемый в тройном убийстве гонялся за полицейским. Видео

Голый подозреваемый в тройном убийстве гонялся за полицейским. Видео

3 часа назад
Следствие: незаконный бизнес обогатил Абызова на 32 миллиарда рублей

Следствие: незаконный бизнес обогатил Абызова на 32 миллиарда рублей

3 часа назад
Николай Дроздов и другие звезды прочитают стихи о Москве в Одноклассниках

Николай Дроздов и другие звезды прочитают стихи о Москве в Одноклассниках

3 часа назад
Таможенник не устоял перед швейцарским сыром и стащил его под одеждой

Таможенник не устоял перед швейцарским сыром и стащил его под одеждой

3 часа назад
В Новой Москве мужчина самостоятельно нарисовал на дороге пешеходный переход

В Новой Москве мужчина самостоятельно нарисовал на дороге пешеходный переход

3 часа назад
Хорошо или плохо? Городские вороны имеют более высокий уровень холестерина

Хорошо или плохо? Городские вороны имеют более высокий уровень холестерина

4 часа назад
Чернее некуда: новый BMW X6 окрасили в самый черный цвет в природе

Чернее некуда: новый BMW X6 окрасили в самый черный цвет в природе

5 часов назад
Оптимисты или пессимисты? Кто живет дольше?

Оптимисты или пессимисты? Кто живет дольше?

5 часов назад
В честь Захарченко назвали центральную площадь в Донецке

В честь Захарченко назвали центральную площадь в Донецке

5 часов назад
На выходные в Москву вернется настоящий июль

На выходные в Москву вернется настоящий июль

6 часов назад
Докатились: тольяттинский автогигант снизит производство из-за проблем на рынке

Докатились: тольяттинский автогигант снизит производство из-за проблем на рынке

6 часов назад
Вести.net: cудебная битва производителей процессоров может ударить по Apple

Вести.net: cудебная битва производителей процессоров может ударить по Apple

6 часов назад
Один из старейших клубов Англии исключен из футбольной лиги

Один из старейших клубов Англии исключен из футбольной лиги

6 часов назад
Нижнетагильские хирурги получат выплаты за повышенную нагрузку

Нижнетагильские хирурги получат выплаты за повышенную нагрузку

6 часов назад
Чудеса демографии: в польской деревне за 10 лет не родилось ни одного мальчика

Чудеса демографии: в польской деревне за 10 лет не родилось ни одного мальчика

6 часов назад
Mercedes-Benz представил свое самое крупное кросс-купе GLE

Mercedes-Benz представил свое самое крупное кросс-купе GLE

7 часов назад
Вино в обмен на кино: рижские подростки участвуют в контрольных закупках алкоголя

Вино в обмен на кино: рижские подростки участвуют в контрольных закупках алкоголя

7 часов назад
Во время пожара на строящемся в Нижнем Новгороде судне погибли два человека

Во время пожара на строящемся в Нижнем Новгороде судне погибли два человека

7 часов назад
Волкер: возвращение России в G8 возможно только после ухода из Крыма

Волкер: возвращение России в G8 возможно только после ухода из Крыма

7 часов назад
СМИ: "Сбербанк" разрабатывает смарт-колонку

СМИ: "Сбербанк" разрабатывает смарт-колонку

7 часов назад
Дом музыки отметит День города под звуки волынки и джаза

Дом музыки отметит День города под звуки волынки и джаза

26.08.2019 14:39

Вы можете получать оповещения от vesti.ru в вашем браузере

Подписаться Отменить подписку