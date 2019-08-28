Помешать Джонсону: лидер оппозиции просит Елизавету II о срочной встрече

Лидер оппозиционной Лейбористской партии Великобритании Джереми Корбин написал королеве Елизавете II послание с просьбой о срочной встрече, чтобы помешать инициативе премьер-министра Бориса Джонсона более чем на месяц приостановить работу парламента.

Как передает "Интерфакс", об этом мировую общественность проинформировало британское издание The Independent.

Сообщается, что Корбин уведомляет королеву о том, что намерен провести в парламенте законопроект, направленный против деятельности Джонсона, а затем организует вотум недоверия премьеру.

Данное послание Корбин направил по итогам встречи парламентариев, настроенных против жесткого варианта Brexit — лейбористов, Шотландской национальной партии и Партии либеральных демократов.

28 августа Джонсон попросил разрешение у Елизаветы II устроить перерыв в работе британского парламента — как в Палате общин, так и в Палате лордов. Данная пауза должна продлиться со второй недели сентября до 14 октября, когда королева выступит в парламенте с речью о новых приоритетах кабинета министров.