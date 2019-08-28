В Санкт-Петербурге появится памятник военным операторам

В Санкт-Петербурге появится памятник военным кинохроникерам. Подобного рода монументов в России пока не было, сообщает ГТРК "Санкт-Петербург".

Торжественная церемония, посвященная закладке камня будущей скульптуры, прошла в День российского кино в Институте кино и телевидения на Бухарестской улице. Именно здесь в 1922 году начали обучать новой для того времени профессии — оператора. Практически все будущие кинорепортеры-фронтовики учились или преподавали в Ленинградском институте киноинженеров — так в те годы называлось учебное заведение.

Проект памятника пока не определен. К работе над ним планируется подключить молодежь — студентов-скульпторов Академии Штиглица и Института имени Репина.