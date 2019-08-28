Российские баскетболисты обыграли испанцев в преддверии Кубка мира

Мужская сборная России провела заключительный матч в рамках международного товарищеского турнира перед стартующим в конце августа Кубком мира по баскетболу. Россияне одержали победу над командой Испании со счетом 74:55 (21:21, 11:6, 27:13, 15:15). Встреча прошла в китайском Нинбо.

Самым результативным игроком матча в составе сборной России стал Виталий Фридзон, набравший 14 очков. Ранее на турнире подопечные Сергея Базаревича потерпели крупное поражение от аргентинцев со счетом 64:85. Напомним, что российская сборная из-за многочисленных травм приехала в Китай в ослабленном составе.

Кубок мира по баскетболу-2019 пройдет в восьми городах Китая. Он стартует 31 августа и завершится 15 сентября. Россияне на первом групповом этапе сыграют с командами Аргентины, Нигерии и Южной Кореи.