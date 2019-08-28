Девочка, пострадавшая в турецком отеле, умерла в больнице

Девочка, пострадавшая в бассейне одного из отелей Бодрума, умерла в больнице.

Об этом сообщил на своей странице в социальной сети "ВКонтакте" отец ребенка Андрис Лейкуцис. "В начале четвертого Алиска умерла. Надо как-то жить дальше", — отметил мужчина. Также он выразил благодарность всем, кто был рядом и поддерживал семью.

Трагический инцидент произошел 18 августа в одном из отелей города Бодрум. Руку девочки затянуло в трубу насоса бассейна. Ребенок провел под водой более пяти минут, а в больницу пострадавшую привезли спустя шесть часов после случившегося. Сердце девочки останавливалось несколько раз, она пребывала в коме. Также у ребенка появилась субфебрильная лихорадка, которая выражалась в повышенной температуре тела на протяжении длительного времени.