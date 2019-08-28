Сотрудники орловского интерната оставили полуголого инвалида на полу в коридоре

Руководство и персонал Болховского дома-интерната для престарелых и инвалидов ждут многочисленные проверки и беседы со следователями. После публикации ужасающих кадров из этого заведения, где обездоленные, как утверждают свидетели, находятся на "скотском положении", всерьез разобраться в ситуации пообещали не только в правительстве Орловской области, но и в СКР.

На сделанной записи виден лежащий на полу в коридоре полуголый ирнвалид, к которому никто не спешит на помощь. По информации местных СМИ, в тот момент в учреждении проводилась травля тараканов, и постояльцев не пускали в их комнаты. Судя по фотографиям с места, во время этой процедуры личные вещи немощных пенсионеров разбросали по полу.

По версии сотрудников, пожилой мужчина сам сполз с коляски, когда меняли белье, и как только работники заметили, что произошло, они помогли пенсионеру. Однако подопечные утверждают, что такие случаи не редкость, поскольку персонал учреждения не отличается человеколюбием.

Губернатор Орловской области Андрей Клычков пригрозил кадровыми перестановками, отметив, что в учреждении уже выявлен ряд нарушений, а ситуация представляется вопиющей. После его слов с проверкой в интернат нагрянули следователи.