Суд в Москве отменил решение о незаконности отказа в митинге 31 августа

Мосгорсуд отменил решение Тверского суда столицы, который обязал городские власти предоставить площадку для шествия Либертарианской партии 31 августа.

Мосгорсуд постановил отказать в удовлетворении исковых требований в полном объеме, сообщает "Интерфакс".

Ранее мэрия Москвы отказалась согласовать заявки на проведении акций 31 августа. Активисты обжаловали отказ, а Тверской суд Москвы частично иск удовлетворил, обязав столичные власти предложить альтернативную площадку или маршрут для шествия.

Представители Либертарианской партии просили удовлетворить их требования в полном объеме. Между тем городской департамент региональной безопасности просил полностью отказать членам ЛПР в удовлетворении иска. В итоге Мосгорсуд признал законным отказ мэрии Москвы в проведении шествия 31 августа.

Отказ мэрии был продиктован, в том числе, тем, что в Москве накануне Дня знаний запланировано большое количество развлекательных мероприятий — концерты, экскурсии, выставки, мастер-классы. Ожидается, что в городском фестивале "Цветочный джем" и других праздниках примут участие тысячи москвичей и гостей столицы.