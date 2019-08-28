Советник Трампа обвинил Китай в краже технологий самолета пятого поколения

Китайский истребитель пятого поколения похож на американский F-35 потому, что это и есть F-35. КНР украла его, утверждает советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон. Также он заявил, что обеспокоен уходом военных технологий в КНР, пишет агентство РИА Новости.



Речь, вероятно, идет о многоцелевом истребителе FC-31, который разрабатывается в Китае, предположительно, с 2011 года. Определенное внешнее сходство с F-35 у него действительно есть. Размеры тоже примерно одинаковые: длина – около шестнадцати метров, размах крыльев – 11 метров.

У FC-31 тоже два внутренних отсека под вооружение и 6 внешних узлов подвески бомб и ракет под крыльями. Правда невооруженным глазом заметно и значительное отличие: у американского боевого самолета один двигатель, у китайского – два.

Впрочем, некоторые эксперты считают, что китайский FC-31 создавался специально для стран, которые не могут себе позволить дорогостоящий американский F-35.