Обрушение в Новосибирске: задержаны трое представителей подрядчика

В рамках уголовного дела об обрушении стены здания насосной станции 1967 года постройки в Новосибирске задержаны трое представителей подрядной организации, передает телеканал "Россия 24".

По информации пресс-службы Следственного комитета РФ, задержаны: исполнительный директор ОАО "Сибэнергомонтаж" Алексей Бочаров, главный инженер Кемеровского СМУ АО "Сибэнергомонтаж" Александр Петров и начальник Кемеровского СМУ АО "Сибэнергомонтаж" Михаил Павлов.

Расследованием дела об обрушении стены будут заниматься сотрудники Центрального аппарата Следственного комитета России.

Как сообщалось, ЧП произошло в среду в 12:20 по местному времени. При проведении подрядчиком — компанией "Сибэм" работ по реконструкции здания на улице Ударной в котлован рухнула стена из бетонных блоков, обложенных кирпичом. В результате 3 человека из числа рабочих погибли, еще пятеро — получили травмы.

По данным мэрии Новосибирска, причиной произошедшего стало сползание грунта. Возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил проведения работ, повлекшее гибель двух и более человек".