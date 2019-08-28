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28 августа 201917:52

Навстречу Brexit: Джонсона поддержали Елизавета II и Трамп

Global Look Press

Королева Великобритании Елизавета II одобрила предложение премьер-министра Бориса Джонсона приостановить работу парламента до 14 октября.

Как передает РИА Новости, об этом говорится в послании главы Соединенного Королевства.

28 августа Джонсон попросил королеву приостановить работу парламента до 14 октября, дня, когда Елизавета II должна выступить с тронной речью, в которой изложит приоритеты кабинета министров страны. Данная пауза по мнению премьера существенно снижает шансы на то, что оппозиционные депутаты успеют помешать выходу Великобритании из Европейского Союза без соглашения.

В тот же день лидер оппозиционной Лейбористской партии Великобритании Джереми Корбин написал королеве послание с просьбой о срочной встрече, чтобы помешать инициативе Джонсона.

Инициативу британского премьера поддержал президент США Дональд Трамп. В своем аккаунте в Twitter он признался в любви к Британии и подчеркнул, что Корбину будет весьма сложно добиться вотума недоверия Джонсону.

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