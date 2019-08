Навстречу Brexit: Джонсона поддержали Елизавета II и Трамп

Королева Великобритании Елизавета II одобрила предложение премьер-министра Бориса Джонсона приостановить работу парламента до 14 октября.

Как передает РИА Новости, об этом говорится в послании главы Соединенного Королевства.

28 августа Джонсон попросил королеву приостановить работу парламента до 14 октября, дня, когда Елизавета II должна выступить с тронной речью, в которой изложит приоритеты кабинета министров страны. Данная пауза по мнению премьера существенно снижает шансы на то, что оппозиционные депутаты успеют помешать выходу Великобритании из Европейского Союза без соглашения.

В тот же день лидер оппозиционной Лейбористской партии Великобритании Джереми Корбин написал королеве послание с просьбой о срочной встрече, чтобы помешать инициативе Джонсона.

Инициативу британского премьера поддержал президент США Дональд Трамп. В своем аккаунте в Twitter он признался в любви к Британии и подчеркнул, что Корбину будет весьма сложно добиться вотума недоверия Джонсону.

Would be very hard for Jeremy Corbyn, the leader of Britain’s Labour Party, to seek a no-confidence vote against New Prime Minister Boris Johnson, especially in light of the fact that Boris is exactly what the U.K. has been looking for, & will prove to be “a great one!” Love U.K.