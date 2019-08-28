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Авиадебоширы 1 час назад

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28 августа 201918:50

Черные списки авиадебоширов: секс в туалете и метание квашеной капусты

В соцсетях активно обсуждают случай в московском аэропорту, когда пенсионерку Валентину Лисечко из Чебоксар не пустили на борт самолета. Женщина сообщила, что летит на похороны, но к ее мольбам не снизошли.

"Клиент всегда прав" — это правило в воздухе часто не работает. Нередки случаи, когда люди, которые, казалось бы, должны помогать в полете, наоборот, затрудняют жизнь пассажиров. Например, не пропускают в самолет в инвалидном кресле или с больным ребенком. Вместе с тем некрасивые скандалы провоцируют и сами пассажиры. Каждый год около 70 человек снимают с рейсов за неадекватное поведение: в самолетах стирают и сушат трусы, напиваются, бросаются квашеной капустой, занимаются сексом, дерутся.

Валентина Лисечко в студии "Прямого эфира" рассказала, что после того случая до сих пор не может прийти в себя. Пенсионерка летела из Краснодара из отпуска — к маленьким внукам и дочери, везла много подарков. Сотрудница авиакомпании посчитала, что у женщины негабаритный багаж. Вместо одной сумки у нее было с собой две, и женщине предложили доплатить за багаж три тысячи.

Однажды на рейс не пропустили народного артиста СССР Василия Ланового, поскольку у него в руках был кофр, который сочли негабаритным. Из-за нестандартных "габаритов" — рост 2 метра 13 сантиметров — на борт не пустили волейболиста Александра Кимерова.

В случае с Валентиной Лисечко авиаперевозчик опубликовал комментарий, в котором говорится, что пассажир принял решение оставить лишний багаж уже по окончании посадки, а компания отказала ему в обслуживании в целях соблюдения своих стандартов.

Гости в студии сошлись во мнении, что у авиакомпаний, конечно же, могут быть свои правила перевозки багажа, но при этом за стандартами не надо терять человеческое лицо.

Участники программы вспомнили случаи авиадебошей, свидетелями которых имели несчастье стать. Кроме курения в салоне или секса в туалете, были и совсем "экзотические": например, забрасывание друг друга огурцами и квашеной капустой.


Почему людям в инвалидных колясках авиакомпании отказывают в перевозке? Понесут ли компании, издевающиеся над пассажирами, наказание? Получат ли их жертвы компенсацию? Кто из знаменитостей устраивал дебош в самолетах? Нужны ли черные списки для дебоширов? Все ответы – в "Прямом эфире с Андреем Малаховым".

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