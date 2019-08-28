Андрей Марков намерен вернуться в НХЛ

Российский защитник Андрей Марков, выступавший в прошлом сезоне за казанский "Ак Барс", собирается продолжить карьеру в Национальной хоккейной лиге. О намерениях 40-летнего спортсмена сообщил его новый агент Аллан Уолш.

"Андрей Марков стал моим клиентом​​​. Этим летом он интенсивно тренировался во Флориде и полон решимости играть в НХЛ ", – цитирует Уолша РИА Новости.

Напомним, что в Национальной хоккейной лиге Марков выступал за "Монреаль Канадиенс", за который провел 990 матчей в регулярных чемпионатах и 89 – в плей-офф. В 2017 году защитник перебрался в Россию, где два сезона отыграл за казанский "Ак Барс".