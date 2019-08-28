11 дней на ледоколе: первая детская экспедиция на Северный полюс завершена. Лучшие из лучших удостоились такой чести — побывать на огромном корабле среди безбрежных льдов. В путешествие пригласили победителей олимпиад, творческих соревнований и конкурсов. Пятеро из них — из Свердловской области, сообщает ГТРК "Урал".

Уральские школьники делятся пока, пожалуй, самыми яркими впечатлениями из своей жизни. Это кругосветное путешествие произвело на всех его участников — а всего на ледоколе было 68 человек со всего земного шара — сильнейшее впечатление. По ночам иногда было не до сна — ведь намного интереснее следить за четырехтысячной глубиной за бортом корабля и древними ледниками. Некоторые из них, по рассказам бывалых полярников, даже старше египетских пирамид.

Организаторы путешествия позволили ребятам ступить туда, где вообще редко бывают люди. Школьники установили на льду флаги своих стран, и это было очень символично, рассказал сотрудник информационного центра по атомной энергетике Андрей Твердов. Участие в проекте позволило детям завязать знакомства и приобрести совершенно новый жизненный опыт.

Детская экспедиция на крупнейшем в мире ледоколе была приурочена к празднованию 60-летия атомного ледокольного флота России.