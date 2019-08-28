В Ростовской области схвачены два плантатора-рабовладельца

Двое жителей Ростовской области задержаны по подозрению в использовании рабского труда. Незаконно злоумышленники удерживали четырнадцать человек.

Как сообщает Следственный комитет по Ростовской области, подозреваемые разыскивали в Ростове-на-Дону лиц без определенного места жительства, а также не имеющих финансовых средств на существование. Под обманным предлогом злоумышленники доставляли людей в частное домовладение, которое располагалось в Батайске, там бездомных незаконно удерживали, а также безвозмездно использовали их труд. Подозреваемые входили в доверие пострадавших, обещая им возможность трудоустройства.

По данным следствия, бездомные содержались в помещении, в котором отсутствовали надлежащие условия для проживания и питания. Кроме того, в отношении пострадавших высказывались угрозы применения насилия, также были изъяты документы, удостоверяющие их личность. "Рабы" ежедневно по принуждению бесплатно выполняли тяжелые работы сельскохозяйственного плана, а причитавшиеся им денежные выплаты злоумышленники присваивали себе.

В ходе следственных действий подозреваемые были задержаны. Четырнадцать пострадавших освобождены.

По данному факту возбуждено уголовное дело. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят необходимые следственные действия, которые помогут установить все обстоятельства случившегося.