Хайп сенаторов США на обмане и обидах

История, начинавшаяся, как комедия, быстро переросла в фарс. Активные противники России и последовательные сторонники ухудшения отношений с Москвой, сенаторы США республиканец Рон Джонсон и демократ Крис Мёрфи выставили себя жертвами дипломатических запретов.

Оба они публично заявили о том, что ни тому ни другому российские власти не дали разрешения на посещение России, отказав в выдаче им необходимых виз.

Трудно даже сказать, чьё заявление выглядит более абсурдным.

Рон Джонсон попросту наврал, когда заявил о том, что ему отказали в визе. Как выяснилось, он даже не обращался за разрешением на въезд.

Мёрфи тоже отличился. Он подал прошение о визе и, как и следовало, получил отказ. Дело в том, что и он и Джонсон входят в список американских политиков, которым отказано в посещении России.

О том, что оба американских сенатора находятся в “стоп-листе” им было известно и, следовательно подача документов в консульство имела предсказуемый финал.

Однако, заранее известный результат оба политика старательно преподносят, как очередную недружескую выходку со стороны Москвы. “Российские власти продолжают изолировать свою страну”, — сообщил Мёрфи на своём сайте. А Джонсон выразил надежду на прямой диалог с российскими парламентариями.

Ответ “обиженным” сенаторам пришёл и по линии МИД и от коллег из российского парламента. Российское диппредставительство в США на своей странице в Twitter опубликовало карту на которой отмечены страны, входящие в межпарламентский союз. Единственным “серым пятном” среди 180 государств оказались США. Это к разговору о самоизоляции.

Сенатор Андрей Климов, возглавляющий в Совфеде РФ комиссию по защите государственного суверенитета, пояснил заокеанским коллегам, что если их цель не дешёвый и нелепый самопиар, то следовало бы, с учётом известных им ограничений, обратиться напрямую к российским законодателем с просьбой о встрече.

"Если бы они планировали приехать по линии российского парламента и согласовали с Совфедом или Госдумой свой визит, думаю, проблем бы не было”, — сообщил Климов, давая понять, что существование “стоп-листа” не является непреодолимой преградой для встречи парламентариев двух стран.

Издание Politico сообщает, что ещё один сенатор-республиканец от штата Юта Майк Ли сейчас ждёт решения о визе для посещения российской столицы.

Повод для поездки в Москву сенатор выбрал не стандартный. Он хочет встретиться с покидающим пост посла и вскоре возвращающимся в США Джоном Хантсманом. Собирающий вещи посол в прошлом был губернатором Юты. Возможно это причина того, что Ли хочет встретиться с глазу на глаз с Хантсманом в России.