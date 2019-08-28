Тренер "Спартака" Кононов: понимаю, как обыграть "Брагу"

Главный тренер московского "Спартака" Олег Кононов накануне ответного матча раунда плей-офф квалификации Лиги Европы против португальской "Браги" заявил, что соперник постарается удержать победный счет, добытый им в первой игре противостояния. Однако он знает, как этому помешать.

"Я понимаю, как обыграть "Брагу". Это должны понимать и наши игроки. Тренерский штаб постарается сделать для этого все возможное", – приводит слова наставника красно-белых РИА Новости.

Также Кононов рассказал, какой игры ожидает от соперника. "У "Браги" есть свой стиль. Будут держать победный счет. Ожидаю, что они постараются не пропустить, но и будут стараться забить нам", – отметил специалист.

Встреча между "Спартаком" и "Брагой" состоится 29 августа в Москве. В первой игре португальцы на своем поле добились победы над красно-белыми со счетом 1:0.