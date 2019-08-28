В Анапе арестовали полицейских, подозреваемых в изнасиловании спортсменки

В среду Анапским городским судом арестованы на срок предварительного следствия двое бывших сотрудников патрульно-постовой службы, подозреваемых в принуждении 17-летней спортсменки к сексуальным действиям в поселке Витязево, передает ТАСС.

Накануне подозреваемых задержали в Анапе до установления обстоятельств инцидента с участием несовершеннолетней спортсменки из Московской области. Возбуждено уголовное дело по статье "Понуждение к действиям сексуального характера в отношении несовершеннолетней" УК РФ.

По предварительным данным, они принудили к сексуальным действиям 17-летнюю волейболистку из Московской области, выступавшую на соревнованиях в спортивно-оздоровительном комплексе "Волейград".

Как сообщил адвокат Юрий Гапеев, подозреваемые арестованы на два месяца. Обжаловать решение сторона защиты не планирует. По словам защитника, в этом нет смысла. "Им лучше побыть в местах ограничения жизнедеятельности, дабы в отношении них не были предприняты какие-либо меры провокационного характера", — сказал он.

Его подзащитные вину не признают, отрицая сам факт совершения сексуальных действий. Доказывать свою непричастность они намерены путем проведения медицинских экспертиз и других процессуальных действий.

Ранее в ГУ МВД России по Краснодарскому краю после возбуждения уголовного дела сообщили об увольнении сотрудников ППС из органов внутренних дел. Также от от должности отстранен начальник отдела МВД России по городу Анапе.