Серийное производство истребителя МиГ-35 началось. Покупатели встали в очередь

Новейший российский многоцелевой истребитель МиГ-35 запущен в серийное производство. В ближайшее время может быть подписан контракт с Министерством обороны России на поставку нескольких десятков этих самолетов, заявил агентству ТАСС генеральный директор РСК "МиГ" Илья Тарасенко.

Кроме того, на МАКС-2019 стало известно, что несколько стран уже прислали заявки на покупку МиГ-35. Об этом рассказал директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев. Также он добавил, что во время осмотра экспозиции авиасалона рядом с новым истребителем задержался турецкий президент Реджеп Эрдоган. Он задал несколько достаточно профессиональных вопросов о вооружении и летных характеристиках МиГ-35.

Шугаев напомнил, что истребитель сейчас участвует в конкурсе военно-воздушных сил Индии. В случае победы, Москва поставит Дели 110 Миг-35.

Новый легкий российский истребитель хоть и создан на базе МиГ-29, однако далеко ушел от своего предшественника. Если раньше доля композитных материалов в фюзеляже истребителя не превышала более 1%, сейчас из угле-и стеклопластика сделаны 25% деталей самолета.

Обновилась и электроника: МиГ-35 получил радиолокационную станцию серии "Жук". Она замечает летательный аппарат на расстоянии до 160 километров, одновременно способна сопровождать до 30 воздушных целей и на 6 наводить оружие.

Весомое конкурентное преимущество МиГ-35 – открытая архитектура. Это значит, что покупатель сможет установить на российский истребитель любое, в том числе и иностранное, оборудование.