Убили ради органов: в частной зарубежной клинике умерла 16-летняя россиянка

В турецкой частной клинике умерла 16-летняя девушка из Красноярска. Родители утверждают, что врачи продержали их дочь в больнице девять часов и за это время не оказали необходимую помощь. Также мать несовершеннолетней рассказала, что тело в Россию вернули без некоторых внутренних органов.

Трагический инцидент произошел в июле 2019 года. По словам родителей, на девятый день пребывания в Турции у их дочери резко заболел живот. Девушку около полудня доставили в частную клинику с подозрением на инфекцию. В 19:00 у несовершеннолетней началась первая остановка сердца. По словам матери, дочь спросила у нее: "Мама, я умираю?". Через несколько минут девушка сказала, что ничего не слышит. Врач начал измерять давление у пострадавшей, но его уже не было.

Отец девочки Вячеслав Ланшаков утверждает, что его дочь погибла от халатности турецких докторов. По его словам, ребенка из одной клиники отправили в другую с подозрением на аппендицит, а потом на вздувшийся живот девушки накладывали горячую грелку и ставили капельницы.

Как сообщает красноярское издание ТВК, девушка скончалась спустя девять часов мучений после второй остановки сердца. Отец умершей заявил, что тело дочери вернулось в Россию из Турции без некоторых внутренних органов. Ланшаков утверждает, что это убийство, совершенное в результате неграмотных анализов, а также капельниц. Мужчина полагает, что все это сделано для трансплантации органов.

Отмечается, что зарубежные врачи не выдали родителям никаких медицинских справок, а также результатов анализа крови девочки. Медики лишь показали свидетельство о смерти, согласно которому несовершеннолетняя скончалась от перитонита.

По словам отца, российское посольство в Анталье не оказало никакой помощи, а лишь продиктовало контакты местной ритуальной фирмы.

Родители умершей девочки уже обратились в правоохранительные органы. Отмечается, что красноярские следователи уже проводят проверку по данному факту. Следственный комитет назначил судебно-медицинскую экспертизу. В том случае, если у девочки действительно изъяли органы, Ланшуковы намерены добиваться справедливости через ЕСПЧ.