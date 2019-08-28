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28 августа 201919:41

Стокгольмский суд запретил Киеву продавать российские активы

Стокгольмский суд запретил Киеву продавать российские активы

Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма запретил Украине продавать "Проминвестбанк" — "дочку" российской госкорпорации "ВЭБ.РФ".

Как передает телеканал "Россия 24", кроме того, стокгольмский суд обязал Киев возместить российской компании все арбитражные расходы.

В 2018 году власти Украины санкционировали арест акций "дочек" российских банков. Ценные бумаги "Проминвестбанка" планировалось продать на аукционе, назначенном на 28 августа 2019 года. Стартовая цена должна была составить почти 21 миллион долларов. Однако еще в июне ВЭБ подал судебный иск к Украине.

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