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28 августа 201920:05 Николай Соколов

Экзотическая инфекция в России: как обезопасить себя от лихорадки Западного Нила

Экзотическая инфекция в России: как обезопасить себя от лихорадки Западного Нила

В Астраханской области стремительно растет количество заболевших лихорадкой Западного Нила. Сейчас число заразившихся в регионе, по сравнению с предыдущим годом, увеличилось в 6 раз. По мнению специалистов, вспышка инфекции связана с климатическими изменениями, которые в этом году были благоприятными для распространения комаров. Именно они являются главными переносчиками вируса.

Старый ролик местных "Вестей" в интернет-группах Ростова стал популярным не случайно. Тема лихорадки Западного Нила снова очень актуальна . 2019 год бьет все печальные рекорды. Количество заболевших на юге России опасным вирусом продолжает расти.

"Эта лихорадка относится к тяжелым заболеваниям и встречается во второй половине лета или в начале осени. На сегодняшний день в городе вылечено порядка двадцати человек", — сказал Александр Усаткин — заведующий инфекционным отделением Городской больницы №1 имени Семашко Ростова-на-Дону.

Сложная обстановка не только в Ростовской области, но и в соседней Астраханской. Количество заболевших перевалило за полсотни, хотя в прошлом году всего 8 случаев.

"У меня какие-то пятна появились, они не чесались, не заметила, кто укусил, даже не знала. Потом у меня давление упало в четверг, а в пятницу уже температура 38, потом 39. Голова кружилась, вызвали скорую помощь вечером", — говорит пациентка Татьяна Соболева.

Симптомы могут как у обычной простуды. А может вообще проходить без проявлений. Вакцины от заболевания нет. В тяжелых случаях инфекция вызывает энцефалит или менингит. Влияет на нервную систему. Может на фоне хронических заболеваний оказаться смертельным.

Кстати, популяция комаров возросла не столько из-за перемены климата, сколько из-за некачественной обработки территорий. Популяция комаров растет.

"Работы включают не только дезинсекционные обработки. Но, и еще покос сорной травы, уборку территории. Сегодня, к сожалению, нет вакцины от лихорадки, но вот такие меры — они минимизируют риски большого количества заболевших" – сказала начальник отдела эпидемиологического надзора управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю Сафия Тешева.

Скорее всего, российские ученые продолжат изучать это опасное заболевание. Первые случаи в Астраханской области стали фиксировать почти 60 лет назад. Сегодня лихорадка Западного Нила уже не только в Африке или Азии, но в Европе и США. За океаном в 23 штатах сейчас режим повышенной готовности. Российские эпидемиологи называют ситуацию контролируемой.

"Естественно в последние годы, с учетом того, что есть диагностические данные, улучшается ее диагностика, то есть проводим работу с медработниками и с учетом многолетних данных мы можем говорить о том, что на территории уровни заболеваемости соответствуют средним многолетним", — сказала замначальника управления эпидемиологического надзора Роспотребнадзора Юлия Демина.

Среди рекомендаций – поменьше быть у открытых водоемов, на природе. Но в условиях последних теплых дней лета, сделать это непросто. Ведь многие собираются на рыбалку или на пикник.

Потому как минимум нужно использовать закрытую одежду или хотя бы репелленты. Но, ни один производитель стопроцентной гарантии не дает. В случае ухудшения самочувствия лучше обратиться к врачу. Первые дни могут оказаться очень важными.

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