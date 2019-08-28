Стал известен состав сборной России по баскетболу на Кубок мира-2019

Тренерский штаб мужской сборной России назвал имена баскетболистов, попавших в окончательный состав национальной команды на предстоящий Кубок мира-2019, который стартует в Китае 31 августа. Финальная заявка опубликована на официальном сайте Российской федерации баскетбола.

За россиян на турнире сыграют Семен Антонов, Евгений Бабурин, Евгений Валиев, Андрей Воронцевич, Андрей Зубков, Владимир Ивлев, Сергей Карасев, Михаил Кулагин, Никита Курбанов, Григорий Мотовилов, Андрей Сопин и Виталий Фридзон.

Ранее сборная России обыграла испанцев со счетом 74:55 в заключительном товарищеском матче перед Кубком мира, который прошел в китайском Нинбо.