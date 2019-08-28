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28 августа 201920:31 Алена Лаврова

Освобождение Вышинского: сколько мучили журналиста и что он намерен делать теперь

Освобождение Вышинского: сколько мучили журналиста и что он намерен делать теперь

Сенсационная новость из Киева — апелляционный суд освободил из-под стражи Кирилла Вышинского. Его отпустили прямо в зале заседаний. Теперь, когда прокуратура вдруг так резко сменила позицию, дело Кирилла выглядит еще более нелепым и откровенно политическим. Главного редактора портала РИА Новости Украина обвиняли в госизмене за то, что он просто выполнял свою работу журналиста. За решеткой Вышинский провел больше года, теперь он может вернуться домой, к семье. 

В 11:00 возле здания суда стоял лишь один автобус с бойцами Нацгвардии. Обстановка была спокойной. На то, что Вышинского могут выпустить, казалось, особо никто и не рассчитывал. Прессы было немного, националистов не было. Начало заседания Кирилл провел в стеклянной клетке, затем ему разрешили сесть рядом с адвокатом.

"Я уже подчеркивал, что готов являться на судебные заседания и принимать участие в судебном процессе, не затягивая его и не избегая судебных заседаний. Я готов дать обязательство по первому решению суда являться на все судебные заседания и принимать в них участие", — заявил в суде главный редактор РИА Новости Украина Кирилл Вышинский.

С доводами Кирилла согласилась и сторона обвинения. Прокуроры заявили, что не против изменения меры пресечения:

"Считаем, что те риски, которые были основанием для применения меры пресечения в виде содержания под стражей во время досудебного расследования и в дальнейшем его продления во время судебного рассмотрения в данный момент существенно снизились".

Заседание по апелляции должно было состояться еще 13 августа, его переносили дважды. Сегодня апелляционный суд Киева жалобу адвокатов главреда РИА Новости Украина удовлетворил и решение вступило в силу безотлагательно.

Почти полтора года подобные заседания заканчивались продлением ареста. Эмоции переполняли всех. Вышинский вытирал слезы и пожал руку своему адвокату. Он попытался объяснить, почему этого момента пришлось ждать так долго:

"Попытка поднять политический рейтинг ушедшего президента. Попытка оказалась неудачной для бывшего главы страны. Президенту она стоила места, я считаю, в том числе. Мне она стоила больше года содержания в тюрьме. Завтра начнет работу новый парламент. И страну ждут, как мы все надеемся, перемены".

Для самого Вышинского сейчас главное другое. По его словам, после заседания он собирался выйти на улицу и подышать свежим воздухом. Далее журналист заговорил известными словами Скарлетт О'Хара: "О многих вещах я подумаю завтра".

Еще почти час потребовался на юридические формальности в канцелярии суда, и вот они — первые за пятнадцать месяцев шаги без конвоя и решеток вокруг. У Вышинского спрашивают, как он себя чувствует, тот отвечает: "Уже лучше, начиная с 11 часов утра". По его словам, он планирует принять ванну с горячей водой, поскольку в тюрьме ее не было.

Журналист в среду, 28 августа, в очередной раз заявил прессе, что считает себя невиновным. И его освобождение — явный признак того, что дело было политически сфабрикованным:

"Я думаю, что освобождение вряд ли было бы возможным при президентстве Порошенко. Поэтому как только исчезло политическое давление на суд,  он принял такое решение".

"Дело раньше было слишком политизированным. Я чувствую, что наконец-то политика уходит из дела и оно рассматривается в правовом поле, как и должно это быть, о чем кричит сторона защиты", — рассказал адвокат журналиста Андрей Доманский.

Вышинского отпустили под личное обязательство. Это означает, что Кирилл обязан участвовать в следующих заседаниях. Ближайшее запланировано на 16 сентября.

Кирилл Вышинский, уже находясь дома, рассказал следующее:

"Буду по-прежнему продолжать заниматься бытовыми вещами. Есть еще и некоторые юридические формальности, которые нужно решить. Буду обустраиваться, буду адаптироваться к новому распорядку жизни. Еще вчера он у меня был один, достаточно простой, незамысловатый, строгий. Сейчас будет по-другому". 

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