"Настоящий мужик": коллеги Вышинского восхищаются мужеством журналиста

Освобождение Кирилла Вышинского сегодня приветствовали в Кремле — об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. А вечером представитель ОБСЕ по свободе СМИ Арлем Дезир призвал киевский суд уже на следующем заседании снять с журналиста все обвинения. Одобрительные отклики на решение по делу Вышинского весь день приходили и из других инстанций. МИД Германии назвал это решение "шагом в направлении свободы слова". А Европейская федерация журналистов хоть и одобрила освобождение Кирилла, но отметила, что не понимает, почему его держали в заключении так долго.

Перевернутый вверх дном офис, квартира Кирилла Вышинского. Фотографии георгиевских лент и напечатанной на принтере карты районов Донбасса — видимо, как неотъемлемые атрибуты российского шпиона — у себя на странице тогда публиковал сам генеральный прокурор Украины. Это день задержания Кирилла Вышинского — 15 мая 2018-го.

Ровно в этот же день был открыт Крымский мост, соединивший Крым с Краснодарским краем, и Петру Порошенко, которому до выборов оставалось меньше года, нужно было чем -то ответить.

"Напали, связали, затолкали в машину и увезли" — так задержание Вышинского описал его водитель.

Коллегу Кирилла, Андрея Бородина тогда тоже вызвали на допрос: "За нами довольно плотно вели наблюдение и 15 мая 2018 года по 6 адресам сразу были проведены обыски, то есть работало несколько сот человек. Дело откровенно заказное и явно политическое".

За неделю до задержания телеканал "Интер" провел трансляцию праздничного концерта ко Дню Победы, после чего там начались внеплановые проверки, а с Украины депортировали корреспондентов — телеканала "Россия" и Первого канала. Киевские власти максимально жестко стали реагировать на всех журналистов, чья позиция отличалась от официально украинской.

"Кирилл — мужик. Вот просто мужик. Я с ним разговаривала только что, буквально 10 минут назад. Я ему сказала, я должна у тебя попросить прощение, что мы не смогли вытащить тебя раньше. Но поверь, все дошли до всех, до самых высоких кабинетов, которые можно себе представить по этому поводу, кроме господа бога, потому что я не знаю его точный адрес. И он просто расхохотался. Он только что вышел из тюрьмы и расхохотался, он поразительного мужества человек", — рассказала Маргарита Симоньян, главный редактор телеканала RT.

Тогда, после задержания Кирилла Вышинского этапируют в изолятор в Херсоне, где держат террористов, в условиях максимальной секретности. Дальше — полное непонимание, в каком он состоянии, на каком основании ему вменяют измену Родине. Возможный срок заключения — 15 лет.

На этих кадрах он спустя 4 месяца после задержания. В прямом смысле еле стоит на ногах: "У меня был на прошлой неделе приступ — боли в области сердца, немеет рука. Мне делают уколы витаминов".

Осматривал Кирилла даже не врач — фельдшер.

"Если вы хотите, чтобы я у вас на глазах потерял сознание, пожалуйста, можем проводить заседание, но я не очень хорошо себя чувствую, чтобы принять участие", — сказал Вышинский.

С подозрением на инфаркт его увозят прямо из зала суда. Осмотрели, и снова привезли на заседание. Только после этого рассмотрение дела отложили. Какое-то время Кириллу не разрешали передавать лекарства: адвокату позволили это сделать только после того, как он предоставил все необходимые документы, связанные с его здоровьем.

За делом Кирилла следили множество журналистов. Корреспонденты, редакторы, активисты регулярно выходили к украинскому посольству в России, чтобы напомнить Киеву о европейских ценностях, за которые он так бьется последние годы.

Более 250 представителей СМИ из России и со всего мира подписали обращение к Владимиру Зеленскому с призывом освободить Кирилла.

"Кирилл находился с 15 мая под арестом по сфабрикованному делу. Это решение президента Зеленского, это политическое решение, которое подтверждает, что сам процесс был политическим, поэтому и выход из него должен быть не правовым, не через систему правосудия, а через политическое решение. Я мечтаю просто обнять своего друга, прежде всего. Я надеюсь, что он тоже мечтает обнять своих близких. Мы были бы рады, если бы Кирилл остался в профессии, а насколько я знаю, у него такие планы", — говорит Дмитрий Киселев, генеральный директор МИА "Россия сегодня".

Работа велась и на дипломатическом уровне. Москва направила Киеву ноты протеста с требованием прекратить насилие над представителями прессы.

Президент Путин на встрече с канцлером Германии в Сочи — в прошлом году — назвал ситуацию "беспрецедентной": "Человеку пытаются предъявить обвинения в государственной измене за то, что он делал публично и исполнял свои профессиональные обязанности. Это, я такого давно не видел, такого давно не припомню".

В марте этого года Вышинского этапировали в Киев, где он попал в жуткие условия. По словам адвоката, в камере Кирилла не было света, на кровати не было матраса. Из той камеры Кирилла перевели за два дня до приезда к нему уполномоченной по правам человека в России Татьяны Москальковой. Она приезжала к Кириллу лично, навещала его в камере, а также присутствовала на заседаниях суда, и отстаивала незаконность самого задержания Вышинского.

Москалькова была в Киеве и на прошлой неделе: "Приветствую решение Подольского суда Киева, который сегодня освободил из-под стражи Кирилла Вышинского под личное поручительство. Это вселяет надежду на дальнейшее объективное разбирательство дела журналиста".

За делом Кирилла Вышинского внимательно наблюдали и в международной организации ОБСЕ.

"Хочу выразить искренние слова благодарности профильным международным структурам, неправительственным организациям как в России, так и за рубежом, в особенности представителю ОБСЕ по вопросам свободы СМИ господин Дзиро за принципиальную позицию по делу Кирилла Вышинского. 400 дней журналист в 2018-2019 годах провел в заключении просто потому что он осуществлял свою профессиональную журналистскую деятельность", — отметила Мария Захарова, официальный представитель министерства иностранных дел РФ.

На освобождение Кирилла под личное поручительство сегодня отреагировали и его коллеги на Украине. Оппозиционный журналист Руслан Коцаба провел в заключении полтора года: "Кирилла выпустили как именно знакового узника совести неслучайно. Наверное, все-таки что-то где-то там в политических сферах понимают, что нужно встречаться, что нужно договариваться о примирении".

Кирилл уже заявил, что будет и дальше отстаивать имя и доказывать невиновность.