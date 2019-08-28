Российские волейболистки досрочно вышли в плей-офф чемпионата Европы

В Братиславе завершилась встреча женского чемпионата Европы по волейболу между сборными России и Испании. Россиянки не испытали серьезных проблем в матче с испанками, обыграв соперниц в трех партиях со счетом 25:15, 25:19, 25:22.

На групповом этапе команде Вадима Панкова осталось провести одну встречу. 29 августа сборная России сразится с командой Словакии. На данный момент первое место в группе занимают немецкие волейболистки, следом идут россиянки и словачки.

Российская команда досрочно обеспечила себе участие в плей-офф турнира. Матчи 1/8 финала состоятся 1 сентября. Соперник сборной России определится позднее.