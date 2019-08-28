"Самый мрачный день для британской демократии", или Зачем Джонсону Brexit

Британия еще на один шаг приблизила "жесткий" Brexit. Несколько часов назад Королева Елизавета II одобрила инициативу премьера Бориса Джонсона о приостановке работы парламента. Законодателей отправили в отпуск на месяц, начиная с середины сентября.

Борьба за Brexit и за власть в Великобритании перешла решающую стадию. Премьер-министр Джонсон на месяц приостанавливает работу британского парламента. Чтобы он не мешал ему осуществить обещанный выход из Евросоюза.

Утром в королевскую резиденции Балморал в Шотландии отправилась группа министров, чтобы получить официальное согласие королевы. Волю правительства, по закону, Елизавета II должна выполнять, о чем сегодня же сообщил Тайный совет при Ее Величестве.

В этот день Ее Величество на заседании Тайного совета распорядилась приостановить работу парламента со дня не ранее 9 сентября до понедельника — 14 октября 2019 года.

Теперь на то, чтобы помешать Борису Джонсону провести Brexit на его условиях и, возможно, без соглашения, у депутатов остается всего лишь две полноценных рабочих недели. Джонсон утверждает, что парламентариям жаловаться на нехватку времени нельзя.

"У нас будет достаточно времени в ходе важнейшего саммита Евросоюза, который состоится 17 октября, а также в ходе дебатов в парламенте, чтобы всесторонне обсудить Brexit, времени у нас полно", — заявил Джонсон.

Жесткие действия Джонсона вызвали прогнозируемую ярость оппозиции. Лидер лейбористов Джереми Корбин назвал это захватом власти и обратился к королеве с просьбой о личной встрече.

"Приостановка работы парламента неприемлема .То, что делает премьер-министр — это разбойное нападение на нашу демократию с целью протащить выход из Евросоюза без сделки", — сказал Корбин.

Петицию против приостановки работы парламента уже подписали несколько сотен тысяч человек, это значит, что теперь обязательно должны состояться дебаты по этой теме.

Джонсон не хочет идти по стопам своей предшественницы Терезы Мэй. Ее соглашение о Brexit парламент, как известно, отвергал трижды. Кроме того, правительство пытается избежать вотума недоверия. В британскую политику бесцеремонно вмешался президент США Дональд Трамп.

"Джереми Корбину, лидеру партии лейбористов, будет сложно добиться вынесения вотума недоверия новому премьер-министру Борису Джонсону, особенно в свете того, что Борис — это именно то, что искала Британия, и он докажет, что будет отличным премьером! Люблю Британию".

Британское правительство идет в атаку по всем фронтам. Евросоюзу Джонсон угрожает выходом без соглашения и невыплатой отступных в размере 39 миллиардов евро. Внутри страны пытается полностью сковать оппозицию. Не исключены и досрочные выборы, но вопрос, когда они могут произойти — до или после Brexit, как рассчитывают в британском правительстве.