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28 августа 201920:47 Валентин Богданов

Из жизни насекомых: "семерку" приглашают в отель с клопами

Из жизни насекомых: "семерку" приглашают в отель с клопами

Саммиту "Большой семерки", который состоится в следующем году в США, угрожают клопы. Кровососущих насекомых не раз видели в гостиничном комплексе в Майами. Именно этот гольф-клуб в качестве места проведения форума предложил лично президент США Дональд Трамп. Он же заодно является хозяином отеля. Американскому лидеру в среду, 28 августа, пришлось оправдываться — истории о клопах он назвал фейком и провокацией демократов. Но это лишь вызвало волну едких шуток в адрес самого Трампа.

Как следующий хозяин саммита "Большой семерки" президент США обещал встретить всех с полным радушием. Как бизнесмен не забыл и про себя — в качестве места проведения предложил собственный курорт Doral Golf Club в Майами:

"У нас там есть много прекрасных зданий — мы называем их бунгало. Там потрясающие шикарные комнаты, потрясающие рестораны".

Насчет кровососущих — злые языки тут же вспомнили историю страхового агента Эрика Линдера. В разгар подготовки к инаугурации нынешнего главы Белого дома тот подал в суд на трамповский курорт в суд за то, что его там якобы искусали клопы. Линдер даже выкладывал фото своей шеи. С покусанным тогда заключили мировую, но сейчас опять зашевелились. По Twitter расползается хэштег "клопы Трампа":

"Трамп хочет провести следующий саммит "семерки" в Doral, где кусаются клопы".

На скорую и не добрую руку гольф-клубу даже придумали новый логотип. Трамп брезгливо ответил, что никаких клопов в Doral Golf Club нет.

Острословов, покусавших Трампа, с удовольствием цитировал главный рупор демократов — газета The New York Times, пока клопы не добрались и до нее. В сеть утекло письмо, адресованное сотрудникам, в нем есть цитата:

"Дорогие коллеги. Во время дезинфекционных работ в ньюсруме в эти выходные мы также зафиксировали наличие клопов в комнате отдыха на втором этаже, на диване на третьем этаже и в аппаратной на четвертом этаже".

Тут шутить начали уже про самих журналистов The New York Times. И злее всех — преподаватель университета Джорджа Вашингтона Дэйв Карпф, который активного критика Трампа Брета Стивенса, что называется, "унасекомил":

"Клопы — это метафора. Клопы — это Брет Стивенс".

Ужаленный профессором колумнист не на шутку обиделся — написал проникнутое гневом письмо. Есть в нем что-то мрачное, кафкианское.

"Мне рассказали, что вы назвали меня клопом. Я хотел бы пригласить вас к себе домой. Вы могли бы познакомиться с моей женой, детьми, поговорить со мной и потом назвать меня клопом, глядя мне в лицо".

Трамп к политической дезинсекции охотно присоединился:

"Нашествие клопов в редакцию The New York Times, похоже, вызвал слабый журналист Брет Стивенс".

На телеканале Fox News тем временем решили разобраться с этой перекрестной травлей. В эфир пригласили Шона Спайсера. Когда он работал у Трампа пресс-секретарем, его выкуривали и более изощренными способами.

"Посмотрите в мой Twitter, какие комментарии мне оставляют каждый день. Этот парень не может держать удар, но просто поразительно, как на этом фоне все они демонизируют сторонников Трампа", — заявил Шон Спейсер.

Теперь настала очередь генпрокурора Уильяма Барра. Ему тоже досталось за интерес к президентской недвижимости. Барр решил провести вечеринку в вашингтонском Трамп-отеле. Торжество на двести человек с буфетом и баром обойдется в тридцать тысяч долларов. В окружении Уильяма Барра оправдываются — снять хотели другой отель, но там не оказалось мест. Впрочем, на скорость движения тараканов в головах тех, кто с клопов моментально переключился на генпрокурора, это уже не влияет.

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