Не джазом единым: Коктебель принимает мощный фестиваль рэпа

Небывалый наплыв туристов на полуостров вот уже несколько лет подряд совпадает с фестивалем джаза, который с размахом проходит в Коктебеле. Но, как говорится, не джазом единым... Теперь Коктебель встречает грандиозный фестиваль рэпа. И вдохновителем вновь стал наш коллега, генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев. Какую программу он подготовил для любителей рэпа на свежем воздухе и когда впервые заявил о своей симпатии к этому современному направлению?

Речитативы наизусть. Зал скандирует нараспев. Трибуны трепещут от восторга. Рэп в Коктебеле — не просто яркое дополнение к отдыху. Это культурное событие, которого ждали. Здесь кумиры миллионов и исключительно творчество.

Рэпер Мот со своей фирменной лирикой, хип-хопом, соулом заставляет пританцовывать. Это не просто заводная музыка — смысл есть в каждой строчке.



Автор идеи фестиваля — Дмитрий Киселев. В декабре 2018 года он пригласил рэперов в Крым и зачитал куплет прямо в эфире.



Приехали и российские топовые рэпперы — Гуф, Tony Tonite, Мози Монтана и старейшины американского хип-хопа — группа Onyx, Азизи Гибсон. Роман Кравцов (рэпер Кравц) стал арт-директором фестиваля в Коктебеле. Он читает о своей жизненной философии, что идет против общества потребления и фальшивых ценностей. Его гастрольный тур расписан на год вперед, но фестиваль — это что-то особенное.



На фестиваль Rap Koktebel приехал и специальный гость — Bша Перл прилетел в Крым из Лос-Анджелеса. Фестиваль для него нечто большее, чем просто гастроли. Его прадед — ветеран Великой Отечественной войны из Одессы. В этом году Перл приехал на День победы в Москву — увидеть парад, поучаствовать в акции Бессмертный полк. Теперь — Крым.



"Мой прадед воевал. Холокост — это то, через что прошли мои прадед и прабабушка. Для меня честь оказаться здесь", — поделился Иша Перл.

Впереди выступления легендарного Гуфа — Алексея Долматова, американской группы Onyx. Рэпу в Крыму (наряду с оперой и джазом) — быть. Удачный старт дан. Планы на следующий год — устроить рэп-батлы между исполнителями — в музыкальных спорах рождается истина.