Новости Общество

Все видео этой рубрики
28 августа 201920:50 Анастасия Литвинова

Какая школьная форма может быть опасна для детского здоровья

Какая школьная форма может быть опасна для детского здоровья

Твердую "четверку" получила школьная форма. В преддверии нового учебного года специалисты Роскачества провели масштабную проверку детской одежды на соответствие маркировке и на безопасность. Больше всего вопросов у проверяющих вызвало качество школьных пиджаков.

В детских магазинах ажиотаж. Все готовятся к 1 сентября. У родителей к школьной форме всегда особые требования и часто даже завышенные ожидания. Это и понятно ведь в этой одежде ребенок проводит больше всего времени в году. Точнее 6-8 часов — каждый день. Поэтому в форме должно быть больше хлопка меньше синтетики. У крупных производителей — состав на этикетке указан обычно правильно . А вот на рынках товар часто бывает без сертификатов — детские блузки потом плавятся как пластмасса. Вот как эта купленная на вещевом развале в Краснодаре.

Мы видим, что он горит, с плавлением и из расплава тянется волоконце. Это значит , что хлопка здесь нет вообще. Хотя по правилам натуральных волокон в детской одежде должно быть не меньше 25 процентов. Иначе носить ее — опасно.

"Такая форма не впитывает в себя, то есть ребенок будет потеть, может образовываться парниковый эффект, то есть фактически мы ребенка оборачиваем в полиэтиленовую пленку", — говорит заместитель руководителя Роскачества Елена Саратцева.

Купить некачественный товар можно, конечно, не только на рынке. Виктория приобрела эти брюки в магазине известного бренда. "Эти штаны стоят в районе 5 тысяч рублей, но они нас совершенно не порадовали", — говорит покупательница Виктория.

Роскачество перед началом нового учебного года проверило школьные пиджаки, выбирали товары крупных производителей. В итоге только к половине нет претензий. У остальных есть нарушения. За качеством школьной одежды следят и в лабораториях Роспотребнадзора. Режут ее на мелкие кусочки и первое на что проверяют — гигроскопичность.

В приборе похожем на водяную баню ткань лежит 4 часа. Потом образец взвешивают, воду выпаривают. И взвешивают его еще раз. Здесь смотрят, чтобы в краске не было формальдегида и других опасных веществ. А это тест на воздухопроницаемость. Это важно для того, чтобы кожа дышала. Если основные показатели нарушены, партию одежды изымают из продажи.

Проверяют и качество окраски, но этот тест родители могут провести и сами, нужно просто потереть белой тканью вещь с изнанки. Разводов быть не должно, также внимательно нужно смотреть на маркировку.

В Роспотребнадзоре отметили, что на форме должно быть наименование страны изготовителя, наименование и вид школьной формы, размер детской одежды, должен стоять обязательно единый знак обращения на рынке.

Сейчас всю одежду детей проверяют одинаково. Но Роскачестве и Минпромторге разработали правила для тестирования именно школьной формы. Новый национальный стандарт планируют утвердить в 2020 году. Нормы и требования будут строже, чем для обычной детской одежды.

Сейчас

18:35

В Анапе арестовали полицейских, подозреваемых в изнасиловании

17:27

Королева Великобритании одобрила приостановку работы парламента

17:25

Обрушение в Новосибирске: задержаны трое представителей подрядчика

16:48

Девочка, пострадавшая в турецком отеле, умерла в больнице

14:40

Во Владивостоке введен режим ЧС

13:15

В Кремле приветствуют решение об освобождении Вышинского из-под стражи

12:42

Жесткий Brexit: британский парламент прекратит работу до 14 октября

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Освобождение Вышинского: сколько мучили журналиста и что он намерен делать теперь

Освобождение Вышинского: сколько мучили журналиста и что он намерен делать теперь

57 минут назад
Серийное производство истребителя МиГ-35 началось. Покупатели встали в очередь

Серийное производство истребителя МиГ-35 началось. Покупатели встали в очередь

2 часа назад
"Самый мрачный день для британской демократии", или Зачем Джонсону Brexit

"Самый мрачный день для британской демократии", или Зачем Джонсону Brexit

48 минут назад
В Анапе арестовали полицейских, подозреваемых в изнасиловании спортсменки

В Анапе арестовали полицейских, подозреваемых в изнасиловании спортсменки

2 часа назад
Девочка, пострадавшая в турецком отеле, умерла в больнице

Девочка, пострадавшая в турецком отеле, умерла в больнице

4 часа назад
Экзотическая инфекция в России: как обезопасить себя от лихорадки Западного Нила

Экзотическая инфекция в России: как обезопасить себя от лихорадки Западного Нила

1 час назад
Украинцы ломятся в Крым

Украинцы ломятся в Крым

10 часов назад
Стокгольмский суд запретил Киеву продавать российские активы

Стокгольмский суд запретил Киеву продавать российские активы

1 час назад
Стал известен состав сборной России по баскетболу на Кубок мира-2019

Стал известен состав сборной России по баскетболу на Кубок мира-2019

2 часа назад
Хайп сенаторов США на обмане и обидах

Хайп сенаторов США на обмане и обидах

2 часа назад
Климатологи выяснили причины масштабных наводнений в Европе

Климатологи выяснили причины масштабных наводнений в Европе

1 час назад
Убили ради органов: в частной зарубежной клинике умерла 16-летняя россиянка

Убили ради органов: в частной зарубежной клинике умерла 16-летняя россиянка

2 часа назад
Нужна помощь: Максима Дутова спасут лекарства и перевязочные материалы

Нужна помощь: Максима Дутова спасут лекарства и перевязочные материалы

26.08.2019 09:05
Не джазом единым: Коктебель принимает мощный фестиваль рэпа

Не джазом единым: Коктебель принимает мощный фестиваль рэпа

25 минут назад
Дмитрий Тарасов выиграл дело у "Локомотива"

Дмитрий Тарасов выиграл дело у "Локомотива"

29 минут назад
Какая школьная форма может быть опасна для детского здоровья

Какая школьная форма может быть опасна для детского здоровья

38 минут назад
Из жизни насекомых: "семерку" приглашают в отель с клопами

Из жизни насекомых: "семерку" приглашают в отель с клопами

41 минута назад
"Настоящий мужик": коллеги Вышинского восхищаются мужеством журналиста

"Настоящий мужик": коллеги Вышинского восхищаются мужеством журналиста

42 минуты назад
Российские волейболистки досрочно вышли в плей-офф чемпионата Европы

Российские волейболистки досрочно вышли в плей-офф чемпионата Европы

1 час назад
Черные списки авиадебоширов: секс в туалете и метание квашеной капусты

Черные списки авиадебоширов: секс в туалете и метание квашеной капусты

2 часа назад
В Ростовской области схвачены два плантатора-рабовладельца

В Ростовской области схвачены два плантатора-рабовладельца

3 часа назад
В Подмосковье зафиксировано аномальное число змей

В Подмосковье зафиксировано аномальное число змей

3 часа назад
Художница порезала лицо маленькому мальчику в центре Тбилиси

Художница порезала лицо маленькому мальчику в центре Тбилиси

3 часа назад
Отца, посадившего сына на цепь, ограничили в правах

Отца, посадившего сына на цепь, ограничили в правах

3 часа назад
Обрушение в Новосибирске: задержаны трое представителей подрядчика

Обрушение в Новосибирске: задержаны трое представителей подрядчика

3 часа назад
Манекен на путях: РЖД показали работу беспилотной электрички в нештатной ситуации

Манекен на путях: РЖД показали работу беспилотной электрички в нештатной ситуации

3 часа назад
Не так просто: тату-иглы таят в себе опасность

Не так просто: тату-иглы таят в себе опасность

4 часа назад
Сотрудники орловского интерната оставили полуголого инвалида на полу в коридоре

Сотрудники орловского интерната оставили полуголого инвалида на полу в коридоре

4 часа назад
В офисном приложении со 100 млн загрузок нашли "закладку"

В офисном приложении со 100 млн загрузок нашли "закладку"

4 часа назад
Гиперзвуковой BrahMos появится через 7-8 лет

Гиперзвуковой BrahMos появится через 7-8 лет

5 часов назад
В Перу нашли тела более 200 детей, которых принесли в жертву

В Перу нашли тела более 200 детей, которых принесли в жертву

5 часов назад
Очевидцы сняли на видео объятый пламенем пассажирский паром

Очевидцы сняли на видео объятый пламенем пассажирский паром

5 часов назад
ВИЧ-инфицированная женщина сдала донорскую кровь: возбуждено уголовное дело

ВИЧ-инфицированная женщина сдала донорскую кровь: возбуждено уголовное дело

5 часов назад
Москвич зверски убил любовницу и попытался отрезать себе половые органы

Москвич зверски убил любовницу и попытался отрезать себе половые органы

5 часов назад
Мария Миронова ждет второго ребенка

Мария Миронова ждет второго ребенка

6 часов назад
Греческая православная церковь склоняется к непризнанию "новой церкви" Украины

Греческая православная церковь склоняется к непризнанию "новой церкви" Украины

6 часов назад
В польской игре показали проникновение на Чернобыльскую АЭС

В польской игре показали проникновение на Чернобыльскую АЭС

6 часов назад
Красное вино улучшает здоровье кишечника и снижает риск ожирения

Красное вино улучшает здоровье кишечника и снижает риск ожирения

6 часов назад
Погоня, стрельба и столкновение: красноярские полицейские задержали лихача. Видео

Погоня, стрельба и столкновение: красноярские полицейские задержали лихача. Видео

6 часов назад
Николай Дроздов и другие звезды прочитают стихи о Москве в Одноклассниках

Николай Дроздов и другие звезды прочитают стихи о Москве в Одноклассниках

8 часов назад
Виторган родил правнукам двоюродную бабушку

Виторган родил правнукам двоюродную бабушку

8 часов назад
Чернее некуда: новый BMW X6 окрасили в самый черный цвет в природе

Чернее некуда: новый BMW X6 окрасили в самый черный цвет в природе

9 часов назад
Forbes назвал самые богатые семьи России

Forbes назвал самые богатые семьи России

9 часов назад
Оптимисты или пессимисты? Кто живет дольше?

Оптимисты или пессимисты? Кто живет дольше?

9 часов назад
Докатились: тольяттинский автогигант снизит производство из-за проблем на рынке

Докатились: тольяттинский автогигант снизит производство из-за проблем на рынке

10 часов назад
Дом музыки отметит День города под звуки волынки и джаза

Дом музыки отметит День города под звуки волынки и джаза

26.08.2019 14:39

Вы можете получать оповещения от vesti.ru в вашем браузере

Подписаться Отменить подписку