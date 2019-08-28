Какая школьная форма может быть опасна для детского здоровья

Твердую "четверку" получила школьная форма. В преддверии нового учебного года специалисты Роскачества провели масштабную проверку детской одежды на соответствие маркировке и на безопасность. Больше всего вопросов у проверяющих вызвало качество школьных пиджаков.

В детских магазинах ажиотаж. Все готовятся к 1 сентября. У родителей к школьной форме всегда особые требования и часто даже завышенные ожидания. Это и понятно ведь в этой одежде ребенок проводит больше всего времени в году. Точнее 6-8 часов — каждый день. Поэтому в форме должно быть больше хлопка меньше синтетики. У крупных производителей — состав на этикетке указан обычно правильно . А вот на рынках товар часто бывает без сертификатов — детские блузки потом плавятся как пластмасса. Вот как эта купленная на вещевом развале в Краснодаре.

Мы видим, что он горит, с плавлением и из расплава тянется волоконце. Это значит , что хлопка здесь нет вообще. Хотя по правилам натуральных волокон в детской одежде должно быть не меньше 25 процентов. Иначе носить ее — опасно.

"Такая форма не впитывает в себя, то есть ребенок будет потеть, может образовываться парниковый эффект, то есть фактически мы ребенка оборачиваем в полиэтиленовую пленку", — говорит заместитель руководителя Роскачества Елена Саратцева.

Купить некачественный товар можно, конечно, не только на рынке. Виктория приобрела эти брюки в магазине известного бренда. "Эти штаны стоят в районе 5 тысяч рублей, но они нас совершенно не порадовали", — говорит покупательница Виктория.

Роскачество перед началом нового учебного года проверило школьные пиджаки, выбирали товары крупных производителей. В итоге только к половине нет претензий. У остальных есть нарушения. За качеством школьной одежды следят и в лабораториях Роспотребнадзора. Режут ее на мелкие кусочки и первое на что проверяют — гигроскопичность.

В приборе похожем на водяную баню ткань лежит 4 часа. Потом образец взвешивают, воду выпаривают. И взвешивают его еще раз. Здесь смотрят, чтобы в краске не было формальдегида и других опасных веществ. А это тест на воздухопроницаемость. Это важно для того, чтобы кожа дышала. Если основные показатели нарушены, партию одежды изымают из продажи.

Проверяют и качество окраски, но этот тест родители могут провести и сами, нужно просто потереть белой тканью вещь с изнанки. Разводов быть не должно, также внимательно нужно смотреть на маркировку.

В Роспотребнадзоре отметили, что на форме должно быть наименование страны изготовителя, наименование и вид школьной формы, размер детской одежды, должен стоять обязательно единый знак обращения на рынке.

Сейчас всю одежду детей проверяют одинаково. Но Роскачестве и Минпромторге разработали правила для тестирования именно школьной формы. Новый национальный стандарт планируют утвердить в 2020 году. Нормы и требования будут строже, чем для обычной детской одежды.