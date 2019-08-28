Новости Общество

Все видео этой рубрики
28 августа 201921:22 Татьяна Проскурякова

Пластических хирургов будут готовить по новым стандартам: кому можно доверить свое лицо

Пластических хирургов будут готовить по новым стандартам: кому можно доверить свое лицо

В России ужесточили требования к клиникам эстетической медицины. На законодательном уровне приняты стандарты, которые до сих пор мало кто соблюдал. Пластические хирурги без образования, незарегистрированные препараты и отсутствие аппаратуры для экстренной помощи и реанимации, а в результате — инфекции, тяжелые осложнения, депрессии и искалеченные судьбы. Почему пациенты пластических хирургов идут на такой риск? И изменят ли ситуацию принятые нововведения? 

Зарина согласилась говорить с нами только в медицинской маске. Боится, что узнают знакомые. Желание сохранить молодость с помощью подтяжки век обернулось катастрофой. Клинику и доктора выбирала долго. Но после операции глаза не закрываются.

"Глаз у меня открыт, он не смыкался. Мне сказал профессор Катаев, что это отек. Спустя десять месяцев перед тем, как лечь спать, я заклеиваю глаза лейкопластырем", — поделилась пострадавшая.

Еще одна пациентка того же хирурга Юлия ослепла из-за катаракты на один глаз — он помутнел. Врачи предложили заменить его на косметический протез. В результате каждый взгляд в зеркало — слезы.

"У меня асимметрия лица. Мне доктор помимо всего прочего вколол филлер, не имея на это право. У меня образовалась капсула на веке", — рассказала Юлия Биненбойм.

Пластическая хирургия в России — специальность молодая. 80 процентов практикующих врачей — хирурги другого профиля, прошедшие краткосрочные курсы переподготовки — 720 часов. Ординатура появилась лишь в 2016 году. Первый выпуск был этим летом. Но ведущие профессора сошлись во мнении: даже два года (это три с половиной тысячи учебных часов) слишком мало.

"Двухлетнего образования недостаточно для того, чтобы освоить одну из самых сложных и ответственных специальностей в медицине", — прокомментировала врач-хирург Наталья Романютина.

"Со стороны все кажется гораздо проще, но когда начинаешь это делать сам — становится понятно, что очень многому стоит научиться, прежде чем почувствовать себя хирургом", — рассказала клинический ординатор кафедры пластической и челюстно-лицевой хирургии ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России Мария Гамалея.

В ординатуру Сеченовского университета конкурс огромный. В первый год академик Игорь Решетов обучает онкопластике: импланты груди из собственной жировой ткани, 3D-протезы, опухоли головы, которые оперируют, сохраняя человеку лицо.

"Мне больше интересна реконструктивная хирургия. Это восстановление людей после тяжелых травм, ожогов, онкологии", — сообщила ординатор кафедрой реконструктивной и пластической хирургии Сеченовского университета Альбина Закирова.

На втором курсе учат эстетике. Так, чтобы пациенты не напоминали армию клонов.

"Приходят с картинками и говорят: "Вот я хочу вот так". Я считаю, что хороший пластический хирург должен отказываться от этого и гармонизировать лицо по своим каким-то стандартам", — рассказала ординатор кафедры онкологии, радиотерапии и пластической хирургии Первого МГМУ имени И. М. Сеченова Варвара Карпунина. Стандартам этим нужно учиться пять лет, уверены эксперты.

"Студенты приходили на два года в ординатуру, потом понимали, что ничего не знают и еще мало что умеют. И волей-неволей пытались задержаться в учебном процессе в виде аспирантуры", — поделился академик РАН, профессор, директор НОКЦ пластической хирургии, заведующий кафедрой пластической хирургии первого МГМУ имени И. М. Сеченова Игорь Решетов.

В новую программу, разработанную Минздравом, войдут блоки по всем двенадцати хирургическим специальностям, а также искусству и скульптуре.

"Если этот документ будет утвержден до конца года, то с 2020-го будущие специалисты в пластической хирургии смогут начать проходить уже положенный срок обучения, который соответствует мировому стандарту", — сообщила главный внештатный специалист, пластический хирург Минздрава России, заведующая кафедрой пластической и реконструктивной хирургии, косметологии и клеточных технологий РНИМУ им. Н. И. Пирогова Наталья Мантурова.

Россия входит в топ-15 стран по количеству проводимых пластических операций. Чаще всего к хирургам обращаются желающие изменить форму век и разрез глаз. На втором месте — не теряющая популярность пластика груди. На третьем — изменение формы носа.

Но где делают эти операций? Проверка Росздравнадзора показала, что семь из десяти клиник нарушают правила: незарегистрированные препараты, врачи без дипломов. 250 уже закрыли. Клиника, куда безопасно обратиться за красотой, должна соблюдать строгие стандарты, принятые в прошлом году. Обязательны стационар, аппарат МРТ и маммограф, круглосуточная лаборатория и реанимация. Без этого оборудования самый талантливый хирург не сможет спасти пациента в случае осложнений.

Сейчас

18:35

В Анапе арестовали полицейских, подозреваемых в изнасиловании

17:27

Королева Великобритании одобрила приостановку работы парламента

17:25

Обрушение в Новосибирске: задержаны трое представителей подрядчика

16:48

Девочка, пострадавшая в турецком отеле, умерла в больнице

14:40

Во Владивостоке введен режим ЧС

13:15

В Кремле приветствуют решение об освобождении Вышинского из-под стражи

12:42

Жесткий Brexit: британский парламент прекратит работу до 14 октября

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Освобождение Вышинского: сколько мучили журналиста и что он намерен делать теперь

Освобождение Вышинского: сколько мучили журналиста и что он намерен делать теперь

1 час назад
Серийное производство истребителя МиГ-35 началось. Покупатели встали в очередь

Серийное производство истребителя МиГ-35 началось. Покупатели встали в очередь

2 часа назад
"Самый мрачный день для британской демократии", или Зачем Джонсону Brexit

"Самый мрачный день для британской демократии", или Зачем Джонсону Brexit

54 минуты назад
В Анапе арестовали полицейских, подозреваемых в изнасиловании спортсменки

В Анапе арестовали полицейских, подозреваемых в изнасиловании спортсменки

2 часа назад
Девочка, пострадавшая в турецком отеле, умерла в больнице

Девочка, пострадавшая в турецком отеле, умерла в больнице

4 часа назад
Экзотическая инфекция в России: как обезопасить себя от лихорадки Западного Нила

Экзотическая инфекция в России: как обезопасить себя от лихорадки Западного Нила

1 час назад
Су-57 вошел в плоский штопор. Видео

Су-57 вошел в плоский штопор. Видео

24 минуты назад
Украинцы ломятся в Крым

Украинцы ломятся в Крым

10 часов назад
Стал известен состав сборной России по баскетболу на Кубок мира-2019

Стал известен состав сборной России по баскетболу на Кубок мира-2019

2 часа назад
Хайп сенаторов США на обмане и обидах

Хайп сенаторов США на обмане и обидах

3 часа назад
Климатологи выяснили причины масштабных наводнений в Европе

Климатологи выяснили причины масштабных наводнений в Европе

1 час назад
Убили ради органов: в частной зарубежной клинике умерла 16-летняя россиянка

Убили ради органов: в частной зарубежной клинике умерла 16-летняя россиянка

2 часа назад
Нужна помощь: Максима Дутова спасут лекарства и перевязочные материалы

Нужна помощь: Максима Дутова спасут лекарства и перевязочные материалы

26.08.2019 09:05
Пластических хирургов будут готовить по новым стандартам: кому можно доверить свое лицо

Пластических хирургов будут готовить по новым стандартам: кому можно доверить свое лицо

12 минут назад
Вышинский продолжит борьбу за освобождение

Вышинский продолжит борьбу за освобождение

17 минут назад
Не джазом единым: Коктебель принимает мощный фестиваль рэпа

Не джазом единым: Коктебель принимает мощный фестиваль рэпа

31 минута назад
Дмитрий Тарасов выиграл дело у "Локомотива"

Дмитрий Тарасов выиграл дело у "Локомотива"

35 минут назад
Какая школьная форма может быть опасна для детского здоровья

Какая школьная форма может быть опасна для детского здоровья

44 минуты назад
Из жизни насекомых: "семерку" приглашают в отель с клопами

Из жизни насекомых: "семерку" приглашают в отель с клопами

47 минут назад
"Настоящий мужик": коллеги Вышинского восхищаются мужеством журналиста

"Настоящий мужик": коллеги Вышинского восхищаются мужеством журналиста

48 минут назад
Российские волейболистки досрочно вышли в плей-офф чемпионата Европы

Российские волейболистки досрочно вышли в плей-офф чемпионата Европы

1 час назад
Стокгольмский суд запретил Киеву продавать российские активы

Стокгольмский суд запретил Киеву продавать российские активы

1 час назад
Черные списки авиадебоширов: секс в туалете и метание квашеной капусты

Черные списки авиадебоширов: секс в туалете и метание квашеной капусты

2 часа назад
В Ростовской области схвачены два плантатора-рабовладельца

В Ростовской области схвачены два плантатора-рабовладельца

3 часа назад
В Подмосковье зафиксировано аномальное число змей

В Подмосковье зафиксировано аномальное число змей

3 часа назад
Художница порезала лицо маленькому мальчику в центре Тбилиси

Художница порезала лицо маленькому мальчику в центре Тбилиси

3 часа назад
Отца, посадившего сына на цепь, ограничили в правах

Отца, посадившего сына на цепь, ограничили в правах

3 часа назад
Обрушение в Новосибирске: задержаны трое представителей подрядчика

Обрушение в Новосибирске: задержаны трое представителей подрядчика

3 часа назад
Манекен на путях: РЖД показали работу беспилотной электрички в нештатной ситуации

Манекен на путях: РЖД показали работу беспилотной электрички в нештатной ситуации

4 часа назад
Не так просто: тату-иглы таят в себе опасность

Не так просто: тату-иглы таят в себе опасность

4 часа назад
Сотрудники орловского интерната оставили полуголого инвалида на полу в коридоре

Сотрудники орловского интерната оставили полуголого инвалида на полу в коридоре

4 часа назад
В офисном приложении со 100 млн загрузок нашли "закладку"

В офисном приложении со 100 млн загрузок нашли "закладку"

4 часа назад
Гиперзвуковой BrahMos появится через 7-8 лет

Гиперзвуковой BrahMos появится через 7-8 лет

5 часов назад
В Перу нашли тела более 200 детей, которых принесли в жертву

В Перу нашли тела более 200 детей, которых принесли в жертву

5 часов назад
Очевидцы сняли на видео объятый пламенем пассажирский паром

Очевидцы сняли на видео объятый пламенем пассажирский паром

5 часов назад
ВИЧ-инфицированная женщина сдала донорскую кровь: возбуждено уголовное дело

ВИЧ-инфицированная женщина сдала донорскую кровь: возбуждено уголовное дело

5 часов назад
Москвич зверски убил любовницу и попытался отрезать себе половые органы

Москвич зверски убил любовницу и попытался отрезать себе половые органы

6 часов назад
Мария Миронова ждет второго ребенка

Мария Миронова ждет второго ребенка

6 часов назад
Греческая православная церковь склоняется к непризнанию "новой церкви" Украины

Греческая православная церковь склоняется к непризнанию "новой церкви" Украины

6 часов назад
В польской игре показали проникновение на Чернобыльскую АЭС

В польской игре показали проникновение на Чернобыльскую АЭС

6 часов назад
Красное вино улучшает здоровье кишечника и снижает риск ожирения

Красное вино улучшает здоровье кишечника и снижает риск ожирения

6 часов назад
Погоня, стрельба и столкновение: красноярские полицейские задержали лихача. Видео

Погоня, стрельба и столкновение: красноярские полицейские задержали лихача. Видео

6 часов назад
Николай Дроздов и другие звезды прочитают стихи о Москве в Одноклассниках

Николай Дроздов и другие звезды прочитают стихи о Москве в Одноклассниках

8 часов назад
Виторган родил правнукам двоюродную бабушку

Виторган родил правнукам двоюродную бабушку

8 часов назад
Чернее некуда: новый BMW X6 окрасили в самый черный цвет в природе

Чернее некуда: новый BMW X6 окрасили в самый черный цвет в природе

9 часов назад
Forbes назвал самые богатые семьи России

Forbes назвал самые богатые семьи России

9 часов назад
Оптимисты или пессимисты? Кто живет дольше?

Оптимисты или пессимисты? Кто живет дольше?

9 часов назад
Докатились: тольяттинский автогигант снизит производство из-за проблем на рынке

Докатились: тольяттинский автогигант снизит производство из-за проблем на рынке

10 часов назад
Дом музыки отметит День города под звуки волынки и джаза

Дом музыки отметит День города под звуки волынки и джаза

26.08.2019 14:39

Вы можете получать оповещения от vesti.ru в вашем браузере

Подписаться Отменить подписку