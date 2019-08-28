Пластических хирургов будут готовить по новым стандартам: кому можно доверить свое лицо

В России ужесточили требования к клиникам эстетической медицины. На законодательном уровне приняты стандарты, которые до сих пор мало кто соблюдал. Пластические хирурги без образования, незарегистрированные препараты и отсутствие аппаратуры для экстренной помощи и реанимации, а в результате — инфекции, тяжелые осложнения, депрессии и искалеченные судьбы. Почему пациенты пластических хирургов идут на такой риск? И изменят ли ситуацию принятые нововведения?

Зарина согласилась говорить с нами только в медицинской маске. Боится, что узнают знакомые. Желание сохранить молодость с помощью подтяжки век обернулось катастрофой. Клинику и доктора выбирала долго. Но после операции глаза не закрываются.

"Глаз у меня открыт, он не смыкался. Мне сказал профессор Катаев, что это отек. Спустя десять месяцев перед тем, как лечь спать, я заклеиваю глаза лейкопластырем", — поделилась пострадавшая.

Еще одна пациентка того же хирурга Юлия ослепла из-за катаракты на один глаз — он помутнел. Врачи предложили заменить его на косметический протез. В результате каждый взгляд в зеркало — слезы.



"У меня асимметрия лица. Мне доктор помимо всего прочего вколол филлер, не имея на это право. У меня образовалась капсула на веке", — рассказала Юлия Биненбойм.

Пластическая хирургия в России — специальность молодая. 80 процентов практикующих врачей — хирурги другого профиля, прошедшие краткосрочные курсы переподготовки — 720 часов. Ординатура появилась лишь в 2016 году. Первый выпуск был этим летом. Но ведущие профессора сошлись во мнении: даже два года (это три с половиной тысячи учебных часов) слишком мало.

"Двухлетнего образования недостаточно для того, чтобы освоить одну из самых сложных и ответственных специальностей в медицине", — прокомментировала врач-хирург Наталья Романютина.

"Со стороны все кажется гораздо проще, но когда начинаешь это делать сам — становится понятно, что очень многому стоит научиться, прежде чем почувствовать себя хирургом", — рассказала клинический ординатор кафедры пластической и челюстно-лицевой хирургии ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России Мария Гамалея.

В ординатуру Сеченовского университета конкурс огромный. В первый год академик Игорь Решетов обучает онкопластике: импланты груди из собственной жировой ткани, 3D-протезы, опухоли головы, которые оперируют, сохраняя человеку лицо.

"Мне больше интересна реконструктивная хирургия. Это восстановление людей после тяжелых травм, ожогов, онкологии", — сообщила ординатор кафедрой реконструктивной и пластической хирургии Сеченовского университета Альбина Закирова.

На втором курсе учат эстетике. Так, чтобы пациенты не напоминали армию клонов.

"Приходят с картинками и говорят: "Вот я хочу вот так". Я считаю, что хороший пластический хирург должен отказываться от этого и гармонизировать лицо по своим каким-то стандартам", — рассказала ординатор кафедры онкологии, радиотерапии и пластической хирургии Первого МГМУ имени И. М. Сеченова Варвара Карпунина. Стандартам этим нужно учиться пять лет, уверены эксперты.

"Студенты приходили на два года в ординатуру, потом понимали, что ничего не знают и еще мало что умеют. И волей-неволей пытались задержаться в учебном процессе в виде аспирантуры", — поделился академик РАН, профессор, директор НОКЦ пластической хирургии, заведующий кафедрой пластической хирургии первого МГМУ имени И. М. Сеченова Игорь Решетов.

В новую программу, разработанную Минздравом, войдут блоки по всем двенадцати хирургическим специальностям, а также искусству и скульптуре.

"Если этот документ будет утвержден до конца года, то с 2020-го будущие специалисты в пластической хирургии смогут начать проходить уже положенный срок обучения, который соответствует мировому стандарту", — сообщила главный внештатный специалист, пластический хирург Минздрава России, заведующая кафедрой пластической и реконструктивной хирургии, косметологии и клеточных технологий РНИМУ им. Н. И. Пирогова Наталья Мантурова.

Россия входит в топ-15 стран по количеству проводимых пластических операций. Чаще всего к хирургам обращаются желающие изменить форму век и разрез глаз. На втором месте — не теряющая популярность пластика груди. На третьем — изменение формы носа.

Но где делают эти операций? Проверка Росздравнадзора показала, что семь из десяти клиник нарушают правила: незарегистрированные препараты, врачи без дипломов. 250 уже закрыли. Клиника, куда безопасно обратиться за красотой, должна соблюдать строгие стандарты, принятые в прошлом году. Обязательны стационар, аппарат МРТ и маммограф, круглосуточная лаборатория и реанимация. Без этого оборудования самый талантливый хирург не сможет спасти пациента в случае осложнений.