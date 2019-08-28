"Зенит" не смог переманить Миранчуков из "Локомотива"

Генеральный директор санкт-петербургского "Зенита" Александр Медведев признался, что в летнее трансферное окно клуб проводил переговоры о переходе Алексея и Антона Миранчуков из московского "Локомотива" в стан сине-бело-голубых. Однако они ни к чему не привели.

"Переговоры по Миранчукам были, но сейчас они отложены. Теперь это вопрос будущего. "Локомотиву" нужны игроки под Лигу чемпионов", – цитирует Медведева "Спорт-экспресс".

Напомним, что Миранчуки выступают за "железнодорожников" с 2013 года. Братья Алексей и Антон являются близнецами.