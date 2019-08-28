Дмитрий Тарасов выиграл дело у "Локомотива"

Палата по разрешению споров Российского футбольного союза рассмотрела заявление экс-полузащитника московского "Локомотива" Дмитрия Тарасова по поводу компенсации затрат на операцию. По словам футболиста, решение было вынесено в его пользу.

"К "Локомотиву" претензий не имею, решением палаты по разрешению споров удовлетворен. Спасибо всем, кто там собрался, чтобы восторжествовала справедливость. Заседание длилось три часа. Оно завершилось моей победой", – цитирует Тарасова Чемпионат.com.

Напомним, что экс-футболист "Локомотива" в последнем туре прошедшего сезона получил травму и уехал в клинику в Италию, где ему была сделана операция. Клуб отказался компенсировать игроку потраченные на нее деньги.