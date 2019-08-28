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28 августа 201921:17

Вышинский продолжит борьбу за освобождение

Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский будет продолжать доказывать свою невиновность в апелляционном суде Киева. Об этом заявил журналист в прямом эфире программы "60 минут".

"Я не могу понять, что произошло сегодня. Скажу честно, что переносы, которые происходили в суде, у них видимо есть некая квота. То есть лимит этих переносов был исчерпан. И сегодня произошло то что произошло", — признался Вышинский.

По словам главного редактора, им подписаны обязательства являться в суд по первому требованию. А также он должен сообщать о смене места проживания или работы.

"Я по-прежнему участник процесса. Уголовное дело в отношении меня не закрыто. Я собираюсь ходить на заседания и доказывать свою невиновность. Именно поэтому, поскольку я готов в судебном порядке доказывать свою невиновность, а не избегать ответственности каким-либо другим путем, в том числе и обменом. Я не предполагал для себя возможности куда-то уехать,
не получив приговора суда, не пройдя весь процесс судебного расследования", — подчеркнул он.

Журналист уверен, если суд станет справедливым, то его невиновность будет доказана в полном объеме.

Вышинский считает, что речь о возможности его обмена велась еще до предъявления ему обвинений в госизмене и оправдании присоединения Крыма к России.

"О необходимости моего обмена сказали первыми люди из политического истеблишмента Украины, когда у меня в квартире проходил обыск. Сама ситуация на тот момент была абсурдна. Человеку еще не предъявили обвинение, а уже хотят на кого-то менять", — отметил глава портала РИА Новости.

При всей трагичности ситуации, в своем аресте он увидел и положительную сторону: "Время, которое я провел в двух следственных изоляторах нельзя назвать самым лучшим. Но я благодарен судьбе за то, что мне удалось встретиться с разными людьми и большинство из них оказались приятными, милыми и теплыми. Я встречался в большей части с порядочными и в этом мне повезло".

Также Вышинский добавил, что приобрел новый жизненный опыт, который поможет ему в работе.

"Он бывает трагичным, драматичным, но он всегда расширяет горизонт личности. Для меня это большой опыт и толчок, чтобы дальше продолжать работу в профессии", — заключил журналист.

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