Новое правительство Италии сформирует прежний премьер

Итальянское движение "5 звезд" заключило политическое соглашение с Демократической партией. Оно предусматривает формирование нового правительства во главе с Джузеппе Конте.

Об этом сообщил лидер "5 звезд" Луиджи Ди Майо. По его словам, данное политическое соглашение с Демократической партией поможет Конте сформировать стабильное правительство на долгосрочную перспективу. Также Майо напомнил, что более года назад именно его партия указала имя итальянского политического деятеля.

Лидер "5 звезд" отметил, что ранее отказался от поста премьер-министра, благодаря чему и появилось их правительство. "Сейчас я сделал то же самое", — подчеркнул Луиджи Ди Майо. Также он заявил, что признание Конте со стороны президента США Дональда Трампа свидетельствует о том, что они выбрали правильный путь. Ранее американский лидер опубликовал пост на своей странице в Twitter, в котором назвал Джузеппе талантливым парнем.

Луиджи Ди Майо также рассказал, что получил от "Лиги" предложение возглавить кабмин, сообщает ТАСС.

Президент Италии Серджо Маттарелла пригласил на прием в четверг, 29 августа, Джузеппе Конте. РИА Новости сообщает, что на встрече Маттарелла должен поручить итальянскому политику сформировать новое правительство на основе политических договоренностей, которых в ходе переговоров достигли "5 звезд", а также Демократическая партия.