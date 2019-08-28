Тренер "Браги": не вижу явно слабых мест у "Спартака"

Главный тренер португальской "Браги" Рикарду Са Пинту в преддверии ответной игры раунда плей-офф квалификации Лиги Европы с московским "Спартаком" заявил, что цель его команды – выход в групповую стадию турнира. При этом он комплиментарно высказался об игре красно-белых.

"Несмотря на счет первой встречи, нам и сейчас придется потрудиться. "Спартак" очень серьезный и титулованный соперник. Лично я не вижу явно слабых мест у "Спартака", – цитирует наставника "Браги" РИА Новости.

"Нашей целью является выход в групповой этап Лиги Европы, и нам предстоит много работы для достижения этой цели", – добавил Рикарду СА Пинту.

Ответная встреча между "Спартаком" и "Брагой" состоится 29 августа в Москве. В первой игре португальцы оказались сильнее красно-белых со счетом 1:0.