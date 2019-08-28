В Москве сорвали спектакль о геях

В Москве неизвестные ворвались в Театр.doc и сорвали спектакль о геях "Выйти из шкафа".

Как передает "Интерфакс", об этом общественность проинформировала режиссер Анастасия Патлай.

По ее словам, несколько человек прервали проведение спектакля, оскорбляя актеров и зрителей.

Патлай подчеркнула, что после этого по вызову нападавших в театр пришли полицейские и она в настоящее время находится в отделении МВД, где собирается написать заявление о срыве спектакля.

Режиссер отметила, что театр не нарушал закон, а потому не собирается отказываться от постановки, которая позиционируется как "документальный спектакль о жизни, любви и поисках правды современных российских геев" с возрастным ограничением 18+.