На Волочкову обрушилась критика из-за сравнения мангала с Вечным огнем

Российская балерина Анастасия Волочкова оказалась в центре скандала, связанного с оскорблением памяти о погибших защитниках Отечества. Танцовщица сравнила мангал с Вечным огнем.

Соответствующий снимок появился в Stories у Волочковой в Instagram. На фото демонстрируется мангал с раскаленными углями, а сверху решетка с мясом. Подпись к кадру гласит: "Вечный огонь", а дополнила комментарий балерина смеющимся смайлом.

На фотографию Волочковой отреагировал депутат Госдумы Виталий Милонов. "Пятый канал" приводит слова политика. По мнению Милонова, есть вещи, которые не понимаются в качестве территории для шутки или эксперимента, в их числе память о погибших защитниках страны. "Там невозможно шутить, просто вот от слова "нельзя", — отметил государственный деятель. Депутат считает, что данная тема — некая сакральная зона, которая должна защищаться и охраняться государством.

В качестве перевоспитания Виталий Милонов предлагает отправить Волочкову в Юнармию. "Выписать ей там месяц, чтобы она ходила на занятия, училась, сдавала экзамены", — отметил депутат Госдумы.

Ранее в центре похожего скандала оказалась певица Ольга Бузова. На своей странице в Instagram она опубликовала видео, в котором облизывала тарелку. В шутку поп-певица сравнила себя с блокадницей, за что потом ей пришлось публично извиняться.