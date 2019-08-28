Умер генерал ФСИН, один из создателей колонии "Белый лебедь"

В 90 лет умер легендарный генерал-майор Федеральной службы исполнения наказаний Василий Сныцерев. Его не стало 25 августа.

Василий Иванович известен как один из создателей колонии "Белый лебедь", предназначенной для пожизненно осужденных. За десять лет службы Сныцерева через исправительное учреждение прошли более пяти тысяч осужденных, также за данный промежуток развенчали почти 130 воров в законе, сообщает РИА Новости.

За свою профессиональную деятельность Василий Сныцерев награжден орденом Трудового Красного Знамени, восемью медалями, а также знаком "Заслуженный работник МВД".

Генерала похоронили 27 августа на Ишеевском кладбище в Ульяновске.