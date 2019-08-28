Гандболисты "Чеховских медведей" завоевали Суперкубок России

В Москве завершился матч за Суперкубок России по гандболу между столичным "Спартаком" и подмосковными "Чеховскими медведями". Победу в нем одержали чеховские гандболисты со счетом 35:25 (17:12).

Таким образом, подмосковный клуб стал шестикратным обладателем Суперкубка России, который проводится с 2014 года. "Чеховские медведи" являются единственными обладателями трофея.