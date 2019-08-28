Роджер Федерер вышел в третий круг US Open

Третья ракетка мира швейцарец Роджер Федерер преодолел барьер второго круга на Открытом чемпионате США по теннису, который в эти дни проходит в Нью-Йорке. В четырех партиях он сумел обыграть боснийца Дамира Джумхура со счетом 3:6, 6:2, 6:3, 6:4​​​.

Теннисисты провели на корте 2 часа 22 минуты. В следующем раунде турнира Большого шлема Федерер сразится с победителем пары Люка Пуй (Франция) – Дэниел Эванс (Великобритания).

Ранее на турнире японец Кей Нисикори оказался сильнее американца Брэдли Клана в четырех сетах и вышел в третий круг соревнований.