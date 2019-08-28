Джон Болтон встретится с Александром Лукашенко

Помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон подтвердил, что в четверг, 29 августа, посетит Белоруссию, где встретится с президентом страны Александром Лукашенко.

Кроме того, в тот же день он посетит Молдавию, где также встретился с лидером этой страны, передает РИА Новости. По словам Джона Болтона, в ходе обеих встреч будут обсуждаться вопросы региональной безопасности. От отметил, что нетерпением ждет укрепления дипломатических и экономических связей США с Белоруссией и Молдавией.