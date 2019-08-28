"Аякс" прошел в групповую стадию Лиги чемпионов, обыграв АПОЭЛ

Голландский "Аякс" успешно решил задачу выхода в групповой этап Лиги чемпионов. После ничейного результата на выезде с кипрским АПОЭЛ амстердамские футболисты дома добились победы со счетом 2:0.

Хозяева поля вышли вперед на 43-й минуте первого тайма, когда защитник Эдсон Альварес переиграл вратаря гостей Вида Белеца. После перерыва Душан Тадич упрочил преимущество своей команды.

Также в групповую стадию турнира вышли бельгийский "Брюгге" и чешская "Славия", по сумме двух встреч переигравшие соответственно австрийский ЛАСК и румынский ЧФР.