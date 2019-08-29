Роман Старовойт отчитался перед перзидентом о развитии Курской области

На родине Даниила Гранина в Курской области создадут музейный комплекс, посвящённый писателю. Об этом на встрече с Владимиром Путиным рассказал временно исполняющий обязанности губернатора Роман Старовойт.

Речь также шла о подготовке к празднованию тысячелетия Курска, сообщает телеканал "Россия 24". Кроме того, глава региона сообщил, как на сегодняшний день обстоят дела в сельском хозяйстве и здравоохранении. Президент призвал уделить особое внимание вопросу предоставления жилья врачам.