Александр Беглов пообещал помощь питерским дачникам

В Санкт-Петербурге открыли традиционный праздник садоводов "Золотой урожай". С приветствием к участникам обратился временно исполняющий обязанности губернатора Александр Беглов.

Он рассказал о поддержке петербуржцев-дачников, добавляет телеканал "Россия 24". С апреля этого года проезд на пригородных электричках стал бесплатным для пенсионеров и других льготных категорий. Кроме того, власти помогают в решении таких вопросов как организация торговли, строительство и ремонт дорог, ведущих к садоводческим объединениям.