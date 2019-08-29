Президент Бразилии умерил пыл в социальных сетях после замечания Макрона

Президент Бразилии Жаир Болсонару удалил скандальный комментарий к коллажу с фотографией первой леди Франции Бриджит Макрон. Пост с портретами жен президентов появился на прошлой неделе. А в тексте — оскорбительный намёк на внешность супруги Эммануэля Макрона и язвительный комментарий самого Болсонару.

Макрон, в свою очередь, тоже намекнул — Бразилии нужен более достойный президент. Ранее Болсонару уже вступал в полемику с Макроном, он обвинил его в "колониальной ментальности". Поводом стало обсуждение горящих лесов Амазонии на саммите G7, напоминает телеканал "Россия 24".