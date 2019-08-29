В штате Флорида введен режим ЧС

В связи с приближением урагана "Дориан" губернатор американского штата Флорида Рон Десантис ввел на территории региона режим чрезвычайной ситуации. Жителям штата рекомендовано запастись продовольствием, водой и лекарствами на семь дней, а также подготовить план действий на случай стихийного бедствия.

Режим чрезвычайной ситуации позволяет властям штата во внеочередном порядке запрашивать у федерального правительства необходимые для ликвидации последствий стихийного бедствия дополнительные средства и ресурсы, напоминает ТАСС. Ранее в связи с приближением "Дориана" президент США Дональд Трамп подписал указ об объявлении чрезвычайной ситуации в Пуэрто-Рико.

В настоящее время ураган "Дориан" находится в 70 километрах к северо-западу от Сент-Томаса (Американские Виргинские острова) и движется в северо-западном направлении со скоростью 6,3 метра в секунду.

Атмосферное явление классифицируется как тропический шторм и получает собственное имя в случае, если скорость ветра в его пределах достигает около 15,6 метра в секунду. При скорости ветра 33 метра и более атмосферному явлению присваивается статус урагана.