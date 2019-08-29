Аэропорт в Саудовской Аравии атакован хуситами

В среду, 28 августа, вечером сторонники мятежного движения "Ансар Аллах" (хуситы) атаковали с использованием крылатой ракеты аэропорт города Абха в Саудовской Аравии.

По данным СМИ, в результате нападения никто не пострадал. Незадолго до атаки представители возглавляемой аравийской коалиции сообщили о перехвате выпущенного хуситами в сторону Саудовской Аравии беспилотного летательного аппарата.

Противостояние между правительственными силами и мятежниками-хуситами продолжается в Йемене с августа 2014 года, в наиболее активную фазу оно перешло после вторжениея в марте 2015 года коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией. Операцию против установивших контроль над значительной частью Йемена хуситов поддержали Бахрейн, Катар, Кувейт и ОАЭ, к ним присоединились Египет, Иордания, Марокко, Пакистан и Судан, напоминает ТАСС.